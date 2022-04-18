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1 час назад

FT ожидает стагфляции в мировой экономике в результате событий на Украине

ТАССиещё 1

Медленные темпы восстановления национальных хозяйств после пандемии коронавируса и высокая инфляция, перерастающая в стагфляцию, будут характеризовать мировую экономику в условиях событий на Украине. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье исследовании британской газеты Financial Times.

FT ожидает стагфляции в мировой экономике
Фото: ReutersReuters

По мнению аналитиков, рост цен и снижение темпов производства затронут большинство стран мира в 2022 году. Старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Эсвар Прасад полагает, что текущий год может стать "периодом геополитических перестроек с постоянными перебоями поставок и волатильностью финансового рынка".

Эксперт также обратил внимание на то, что крупнейшие мировые экономики начинают переживать непростые времена. Так, в США наблюдается самая высокая инфляция за последние 40 лет, Китай сталкивается с очередной волной пандемии коронавируса, в связи с чем возвращает жесткие ограничительные меры в ряде городов, а Европа острее всех ощущает на себе эффект от событий на Украине и принятых антироссийских санкций в энергетическом секторе.

"Удержание глобальной экономики на разумном пути роста потребует согласованных действий для устранения основных проблем, в том числе мер для ограничения вызванных пандемией нарушений [цепочек поставок], снижения геополитической напряженности и [увеличения] расходов на инфраструктурные проекты с целью повышения долгосрочной производительности, а не просто усиления краткосрочного спроса", - заявил Прасад.

Экономика,
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