Ливия отказалась увеличить поставки нефти и газа в ЕС

У Ливии нет возможности увеличить поставки нефти и газа в Евросоюз. Об этом заявил министр нефти и газа страны Мухаммед Аун, передает РИА Новости.
«Ливия не может увеличить поставки газа или нефти в Европу, так как их у нее сейчас нет», — сказал министр.
По словам министра, для увеличения добычи нефти в Ливии нужна модернизация нефтяных объектов и эффективное, а также прозрачное управление.
Ранее итальянская нефтегазовая группа Eni заявила о том, что российские нефть и газ можно заменить ливийскими.