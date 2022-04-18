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53 минуты назад

Ливия не сможет увеличить поставки нефти и газа в Евросоюз

Газета.Ruиещё 2

У Ливии нет возможности увеличить поставки нефти и газа в Евросоюз. Об этом заявил министр нефти и газа страны Мухаммед Аун, передает РИА Новости.

Ливия отказалась увеличить поставки нефти и газа в ЕС
Фото: ReutersReuters

«Ливия не может увеличить поставки газа или нефти в Европу, так как их у нее сейчас нет», — сказал министр.

По словам министра, для увеличения добычи нефти в Ливии нужна модернизация нефтяных объектов и эффективное, а также прозрачное управление.

Ранее итальянская нефтегазовая группа Eni заявила о том, что российские нефть и газ можно заменить ливийскими.

Экономика,ЕС,
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