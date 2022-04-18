Некоторые покупатели российского «Газпрома» в ЕС уже на этой неделе должны решить, будут ли они платить за газ в рублях, при этом среди них пока нет единой позиции. «Коммерсантъ» предсказывает возможный раскол и разногласия в Европе по этому вопросу.

Самым вероятным издание называет сценарий, при котором все или некоторые клиенты «Газпрома» откажутся платить в рублях. Это обернется остановкой поставок по контрактам в начале мая. Срок аванса за апрельские поставки по некоторым контрактам наступил 15 апреля.

Кто из клиентов «Газпрома» подчинится требованию платить в российской валюте, а кто нет, пока неизвестно. Обычно продавец газа выставляет счет в течение пяти дней, и покупателю дается неделя, чтобы его оплатить. Если оплата не прошла, есть еще дополнительно пять-семь дней. При отсутствии выплат «Газпром» сможет объявить форс-мажор по контракту, предсказывает издание.

Некоторые европейские правительства (например, Нидерландов) запрещают компаниям оплачивать газ в российской валюте. Между тем глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что страна готова покупать топливо за рубли. Эксперты уверены, что европейским покупателям газа будет сложно принять решение в данной ситуации.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести в рубли оплату газа, поставляемого Россией в «недружественные» страны. В конце месяца он подписал соответствующий указ. Иностранным покупателям придется завести счета в Газпромбанке, в том числе рублевый.

Публиковать информацию о том, сколько стран согласились покупать российский газ за рубли, не стоит, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такая информация вряд ли подлежит публикации", - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.

Он обратил внимание на то, что вопросами оплаты поставок газа "занимаются профильные ведомства, профильный вице-премьер [Александр] Новак и, конечно, в первую очередь "Газпром" со своими визави, то есть непосредственно с покупателями".

"Уже говорилось, что оплата последует где-то в мае месяце за те поставки, которые начались после вступления в силу указа президента [РФ Владимира Путина о новой схеме оплаты за газ]", - напомнил Песков. Поэтому, по его мнению, "сейчас пока еще какое-то время есть".

Перевод платежей за газ в рубли вызван желанием России получить 100% гарантию оплаты, несколько покупателей уже согласились на эти условия, заявил вице-премьер Александр Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

«Подчеркну, что перевод платежей за газ в национальную валюту с российской стороны логичен и вызван объективными причинами – желанием со 100-процентной гарантией получить оплату за поставленный товар. Такую уверенность России дает предложенная нами схема расчетов в отличие от действующей до недавнего времени», – передает слова Новака ТАСС.

Сейчас Россия ждет решения остальных импортеров.

По его словам, отказ от российских энергоносителей предлагается обеспечить при помощи диверсификации газовых поставок, ускорения перехода на возобновляемые виды газа, замены газа в системах обогрева на другие виды топлива и генерации электроэнергии из иных источников.

«Все эти меры, как считают в ЕК, позволят сократить спрос на российский газ на две трети (67%) уже до конца текущего года», – подчеркнул Новак.

Ведущими поставщиками газа в Европу вместо России должны стать американские производители СПГ, которые намерены занять значительную долю европейского рынка.

По словам вице-премьер, здесь есть сложность – нельзя нарастить поставки быстро из-за отсутствия необходимой инфраструктуры для приема СПГ.

Санкционная политика может привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США, а также к массовой безработице.

«Некоторые эксперты предсказывают рост инфляции до 7%. Все это в целом приведет к замедлению темпов роста мировой экономики. Кроме того, дефицит и рост цен на топливо и электричество, спровоцированная инфляция могут привести к дальнейшему увеличению стоимости жизни в странах ЕС и США, а также массовой безработице», – сказал Новак.

Армения начала расплачиваться за российских газ в рублях. Об этом сообщил министр экономики страны Ваган Керобян. «Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», — заявил он. Министр уточнил, что Армения покупает газ по $165 за 1000 кубометров. Эта величина затем пересчитывается в рубли. На европейском спотовом рынке газ торгуется в районе $1100 за 1000 кубометров.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отметил, что контракт с «Газпромом» на поставку газа в страну уже несколько лет даёт возможность платить за газ в рублях. Армения использует эту возможность, уточнил Куприянов.

Единственным поставщиком в Армению природного газа остаётся «Газпром». Оператор местной газотранспортной сети — его стопроцентная дочка «Газпром Армения». В 2021 году республика приобрела у России газа на $414 млн, нефтепродуктов — на $270 млн.

Страны «Большой семёрки» (G7) — США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония — отказались покупать российский газ за рубли. Об этом сообщил немецкий вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек. По его словам, Берлин готов ко всем сценариям приостановки импорта природного газа из России. Ранее о невозможности проводить оплату за газ рублями заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Wikipedia

«Все министры энергетики стран G7 согласны, что требование оплаты поставок газа из РФ за рубли — это одностороннее и явное нарушение действующих контрактов. Заключённые контракты остаются в силе, и компании должны продолжать соблюдать их положения. Проведение платежей в рублях недопустимо», — заявил Хабек.

Он также отметил, что «попытка (российского президента Владимира) Путина расколоть G7 очевидна. По его словам, Германия готова ко всем сценариям прекращения импорта природного газа из России, в том числе к варианту, при котором Москва остановит поставки в одностороннем порядке.

«Мы подготовлены ко всем сценариям (развития ситуации) — и не только со вчерашнего дня: правительство ФРГ работает с начала нового года над всеми сценариями с тем, чтобы иметь в распоряжении все возможные ответы», — сказал он.

Министр подчеркнул стремление страны «постепенно снизить зависимость от импорта российской нефти, газа и угля».

Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал, что республика сможет рассчитываться с Россией за поставки газа как обычно, в евро. Такое обещание ему якобы дал президент РФ Владимир Путин во время их закрытых переговоров в Москве. При этом Австрия входит в российский список недружественных стран, с которыми расчёты за газ, согласно указу Путина, возможны только в рублях. «Секрет» поинтересовался у аналитика Игоря Юшкова, готова ли Москва сделать исключение по газовым платежам для некоторых стран ЕС.

В интервью Австрийскому агентству печати Нехаммер рассказал о своей встрече с Путиным, которая прошла 11 апреля в Москве в закрытом режиме. По словам политика, российский лидер заявил ему, что поставки газа продолжатся, а платежи за газ «могут по-прежнему производиться в евро».

Но с 1 апреля в России действует указ о новой схеме расчётов за газ с недружественными странами, к которым относится и Австрия. Покупатели из этих государств должны переводить евро не напрямую «Газпрому», а Газпромбанку — для этого им откроют в банке валютный и рублёвый счета. Получив валюту, банк продаст её на бирже и переведёт на рублёвый счёт, после чего деньги поступят «Газпрому».

Однако предложенная Москвой схема не устраивает Еврокомиссию. Она считает, что Россия хочет вынудить европейские компании нарушить санкции против России. Такого же мнения придерживаются власти крупных стран ЕС. В частности, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Рим не может платить за газ в рублях, потому что это бы стало обходом санкций против Центробанка. А Нидерланды уже запретили местным фирмам переходить на рублёвую оплату.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, ни ЕС, ни Россия не готовы отступать от своих условий. При этом для Евросоюза отказ работать по новой схеме — это прежде всего политическая позиция, так как экономически для европейских компаний ничего не меняется, считает эксперт.

«Еврокомиссия не может пойти на ультиматум России. С другой стороны, запрет на прекращение импорта из РФ на уровне всего ЕС ввести не получится, так как понадобится одобрение всех стран. Как минимум, Венгрия за эмбарго голосовать не станет. Понимая это, Еврокомиссия хочет запугать сами европейские компании, заявляя им о нарушении санкционного режима. Хотя, в чём нарушение, неясно», — пояснил «Секрету» Юшков.

Эксперт предположил, что Россия в качестве уступки может подождать некоторое время, пока европейские компании начнут переходить на новую схему расчётов. Вместе с тем, несмотря на заявления австрийского канцлера Нехаммера, Москва вряд разрешит каким-то отдельным странам не переходить на рублёвые расчёты, считает Юшков.

«Со всеми, кто вводил санкции, Россия будет работать по единому стандарту. Сложно себе представить, что Австрии и Германии разрешат рассчитываться по старой схеме, а Франции — нет. Логика такая: вводили санкции — платите по-новому, не вводили — можете работать по-старому», — добавил аналитик.

Нежелание многих стран вводить санкции против России дает Москве возможности для обхода ограничительных мер, предупреждают эксперты американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

По словам автора статьи, это ведет к расколу в мире. Отмечается, что лидеры западных государств пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, но им приходится сталкиваться с сопротивлением крупнейших развивающихся стран.

Этот раскол открывает России возможности для обхода западных санкций и позволяет Москве говорить, что ее поддерживают по всему миру

The Wall Street Journal

Отказались присоединиться

В статье говорится, что Саудовская Аравия, будучи давним стратегическим партнером Соединенных Штатов, отказалась осуждать Россию и не последовала призыву американской стороны увеличить добычу нефти, чтобы сдержать рост цен.

Также обозреватель подчеркнул, что Китай видит Россию как союзника в противостоянии США и их союзникам.

Два соседа стремятся разрушить возглавляемый Штатами мировой порядок и сделать так, чтобы Пекин и Москва контролировали свои регионы



The Wall Street Journal

В свою очередь, британский журнал Economist пишет, что вводить санкции в отношении России отказываются даже давние союзники и сателлиты США. Так, по мнению авторов статьи, самой неудобной страной для Запада оказалась Индия, которая постоянно воздерживается при принятии решений с осуждением действий российской стороны.

В Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке даже давние союзники и сателлиты Америки отвергают ее мольбы о введении санкций против России или хотя бы о критике в ее адрес



The Economist

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также назвал нереалистичным введение турецкой стороной санкций против России. Он аргументировал это тем, что Турция стремится занять посредническую позицию, нацеленную на «стабилизацию ситуации».

Нас часто спрашивают, закроем ли небо? Понимаете, у Турции посредническая позиция, она рассчитана на стабилизацию ситуации



Мевлют Чавушоглу

министр иностранных дел Турции

Одной из стран, которые в последние дни заявили об отказе вводить ограничения в обход Организации объединенных наций (ООН), стали Сейшельские острова. Власти подчеркнули, что страна является членом Движения неприсоединения и в своей внешней политике следует принципу «друзья для всех, ни для кого не враги».

Санкции не работают

Американское издание Business Insider пишет, что западные страны не могут устроить России энергетическое эмбарго, несмотря на масштабные санкции. Продажи российских ресурсов продолжают расти вопреки прогнозам.

Так, по оценкам Минфина России, правительство рассчитывает получить около 9,6 миллиарда долларов от продажи энергоресурсов в апреле. А Bloomberg прогнозирует, что в 2022 году Россия заработает на этом около 321 миллиарда долларов, что на треть больше, чем годом ранее.

Данные прогнозы идут вразрез с масштабными санкциями, введенными в прошлом месяце Западом



Business Insider

При этом журналисты отмечают, что санкции Запада в отношении России не останавливают ее, а их усиление нанесет большой экономический ущерб США и Европе, поскольку экспорт сырой нефти из России фактически растет на фоне роста спроса со стороны Индии, а также долгосрочных контрактов с Китаем.

Европейские страны могли бы полностью запретить российские энергоносители, но это привело бы к резкому скачку цен. Это также может усугубить проблемы с инфляцией, с которыми уже сталкивается регион



Business Insider

Несмотря на это, глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет считает, что антироссийские экономические санкции подействуют спустя время, скоро они дадут эффект, который от них хотят. По мнению Лаанета, прошло слишком мало времени, чтобы оценивать эффективность ограничительных мер, введенных США и Евросоюзом против Москвы.

Пока прошло лишь относительно короткое время, поэтому мы еще не видим желаемых последствий



Калле Лаанет

министр обороны Эстонии

Однако, по мнению британского издания The Telegraph, введенные санкции потеряют смысл из-за разрешения в России параллельного, «серого» импорта. Отмечается, что так россияне получат доступ к различным товарам, несмотря на запреты. При этом сами бренды тоже могут извлечь выгоду из этой ситуации.

Многие из этих брендов, которые заявляют, что не хотят продавать свои товары в России, вероятно, сами будут косвенно поддерживать параллельный импорт, чтобы продолжать продавать продукцию на этом рынке



The Telegraph

Уговоры США

США прилагают максимальные усилия, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше стран. К США уже присоединились такие страны, как Канада, Великобритания, страны Евросоюза и Япония.

Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов уличил Госдепартамент США в попытках запугать партнеров в Латинской Америке за отказ присоединяться к санкционному «крестовому походу» против России.

Цель подобных заявлений прозаична: запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании



Анатолий Антонов

чрезвычайный и полномочный посол России в США