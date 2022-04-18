Путин призвал ускорить переход торговли на рубли и валюты других стран

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости ускорить переход внешней торговли РФ на рубли и национальные валюты других стран. Соответствующее поручение было дано в ходе совещания по социально-экономическим вопросам, передает ТАСС.
Ранее глава государства заявил, что Москва планирует кардинально нарастить долю расчетов в национальных валютах во внешней торговле. Он отметил, что «важные шаги в этих направлениях уже делаются». Ключевой задачей, по словам Путина, является подготовка отечественного валютного рынка к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли.
Вице-премьер Андрей Белоусов заявлял, что Россия в настоящее время ведет переговоры с партнерами о создании системы расчетов на основе национальных валют. Он поблагодарил Банк России за проделанную партнерскую работу.
Министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что санкции со стороны коллективного Запада подталкивают страны БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) к скорейшему созданию собственной системы обмена финансовыми сообщениями и независимого рейтингового агентства, а также по интеграции платежных систем.