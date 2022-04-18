Путин призвал ускорить переход торговли на рубли и валюты других стран

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости ускорить переход внешней торговли РФ на рубли и национальные валюты других стран. Соответствующее поручение было дано в ходе совещания по социально-экономическим вопросам, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее глава государства заявил, что Москва планирует кардинально нарастить долю расчетов в национальных валютах во внешней торговле. Он отметил, что «важные шаги в этих направлениях уже делаются». Ключевой задачей, по словам Путина, является подготовка отечественного валютного рынка к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли.

Вице-премьер Андрей Белоусов заявлял, что Россия в настоящее время ведет переговоры с партнерами о создании системы расчетов на основе национальных валют. Он поблагодарил Банк России за проделанную партнерскую работу.