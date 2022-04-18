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1 час назад

Путин заявил о стабилизации экономики

Лера Букина

Ситуация в российской экономике стабилизируется, а курс российской валюты возвращается к отметкам, наблюдаемым в начале года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает ТАСС.

Путин заявил о стабилизации ситуации в экономике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что товарные запасы в российских торговых сетях восстанавливаются и спрос урегулировался.

«Отдельно остановлюсь на теме инфляции. Сейчас она стабилизируется, но вместе с тем только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли, на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%», — подчеркнул Путин.

Во время совещания глава государства указал на необходимость постоянно отслеживать ситуацию в экономике и на рынке труда, своевременно принимать решения. Путин считает, что Центробанк и правительство все время с этим справлялись.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о последствиях западных санкций для России. Так, по ее словам, для экономики страны начинается непростой период структурных изменений. Также, по словам главы ЦБ, российская банковская система «крепко стоит на ногах» и способна выдерживать серьезные удары.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Владимир Путин,Банк России,
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