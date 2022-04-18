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1 час назад

Банки России не ждут резкого роста спроса населения на наличную валюту

ТАСС

Российские банки не прогнозируют ажиотажного спроса со стороны граждан на наличную валюту и в первый день возобновления ее продаж населению характеризуют спрос как умеренный. Об этом сообщили ТАСС в опрошенных агентством кредитных организациях.

Банки России не ждут резкого роста спроса населения на наличную валюту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На данный момент резкого скачка спроса на валюту в банке не отмечено, при этом он заметно ниже, чем в конце февраля - начале марта. Россияне сегодня достаточно аккуратно подходят к вопросу валютообмена. Ажиотажного спроса на валюту ожидать не стоит", - заявил директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

По его словам, резкого роста спроса не ожидается, поскольку, с одной стороны, внешний туризм ограничен в текущей ситуации. С другой стороны, многие поддались панике и поторопились с покупкой валюты по курсам выше 100 рублей за доллар, курс которого за короткий промежуток времени опустился до уровня чуть выше 70 рублей и сейчас на послаблениях в валютном регулировании стабилизировался на уровне 80 рублей.

"В целом банки не испытывают проблем с наличной валютой", - отметил аналитик, добавив, что маржа (спреды) банков будет рассчитываться от биржевого курса, а размер спреда будет диктоваться спросом и предложением на наличную валюту и конкурентной средой.

"В первый день (возобновления продаж валюты) мы видим умеренный спрос на операции по покупке наличной валюты", - отметили в пресс-службе Московского кредитного банка (МКБ).

Банк "Открытие" сообщил, что видит спрос на покупку населением наличной валюты, однако он не ажиотажный.

"Обслуживание клиентов проходит в штатном режиме, никаких сложностей или очередей не возникает", - добавила пресс-служба кредитной организации.

Ранее Банк России объявил о возобновлении с 18 апреля 2022 года возможности для банков продавать гражданам наличную валюту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

Экономика,Банк России,Московский кредитный банк,ФК Открытие,Банк Русский Стандарт,
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