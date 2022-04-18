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2 часа назад

В Узбекистан прибыл первый блок-поезд с нефтепродуктами из России

ТАСС

Первый контейнерный блок-поезд с нефтепродуктами из России прибыл в Узбекистан. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба логистической компании "Узжелдорконтейнер".

В Узбекистан прибыл первый блок-поезд с нефтепродуктами из России
Фото: ReutersReuters

"Блок-поезд с флекситанками прибыл на станцию Чукурсой (Ташкент) со станции Придача (Воронеж)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Состав выехал 11 апреля и был в пути шесть суток. Блок-поезд содержал 70 двадцатифутовых флекситанковых контейнеров, в каждый из которых было загружено 21,5 тонны нефтепродуктов. Флекситанк - это одноразовый гибкий контейнер, который используют для транспортировки жидких грузов. Технология "флекситанк" запатентована российской логистической компанией "Европак-Юг".

В марте "Узжелдорконтейнер" и "Европак-Юг" договорились о запуске железнодорожных контейнерных перевозок между Россией и Узбекистаном. Планируется осуществлять две-три поставки в месяц с использованием гибких контейнеров.

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