В Узбекистан прибыл первый блок-поезд с нефтепродуктами из России

Первый контейнерный блок-поезд с нефтепродуктами из России прибыл в Узбекистан. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба логистической компании "Узжелдорконтейнер".

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"Блок-поезд с флекситанками прибыл на станцию Чукурсой (Ташкент) со станции Придача (Воронеж)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Состав выехал 11 апреля и был в пути шесть суток. Блок-поезд содержал 70 двадцатифутовых флекситанковых контейнеров, в каждый из которых было загружено 21,5 тонны нефтепродуктов. Флекситанк - это одноразовый гибкий контейнер, который используют для транспортировки жидких грузов. Технология "флекситанк" запатентована российской логистической компанией "Европак-Юг".