Белоруссия и Россия зафиксировали цену на газ в рублях

"У нас подписано соглашение между Минэнерго и ПАО "Газпром" о формировании цены. У нас внесены изменения в два межправсоглашения в части механизма ценообразования - мы ушли от доллара полностью. Сегодня цена за газ, за тысячу кубометров газа на границе Республики Белоруссия, установлена твердая до конца года", - сказал Назаров.