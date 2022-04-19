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13 минут назад

Белоруссия и Россия установили твердую цену на газ до конца 2022 года

ТАССиещё 2

Белоруссия и Россия полностью ушли от курса доллара в механизме ценообразования за газ и установили твердую цену до конца года, сообщил заместитель премьер-министра республики Юрий Назаров на пресс-подходе в Екатеринбурге.

Белоруссия и Россия зафиксировали цену на газ в рублях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нас подписано соглашение между Минэнерго и ПАО "Газпром" о формировании цены. У нас внесены изменения в два межправсоглашения в части механизма ценообразования - мы ушли от доллара полностью. Сегодня цена за газ, за тысячу кубометров газа на границе Республики Белоруссия, установлена твердая до конца года", - сказал Назаров.

Он уточнил, что дальше страны будут работать в рамках Союзного государства, дорожных карт, которые были подписаны в конце прошлого года. "У нас первое полугодие - это отработать механизм формирования цены (с 2023 года - прим. ТАСС) в рамках Союзного государства. Сегодня у нас комфортные условия, понятные и прозрачные", - добавил вице-премьер.

Экономика,Юрий Назаров,Газпром,
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