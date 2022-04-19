Аналитик назвала причину устойчивости рубля

«ЦБ проводит интервенции, которые поддерживают устойчивость рубля, но самый главный фактор, позволяющий рублю держаться на плаву, это высокие цены на нефть, которые многократно превышают заложенную в бюджете цену в 42,3 доллара за баррель», — пояснила специалист. Она отметила, что рубль укрепляют высокие цены на все основные российские экспортные товары: нефть, газ, уголь, металлы, зерно, удобрения — отказ каких-либо стран к их покупке приведет лишь к пересмотру географии поставок.

Мильчакова предположила, что фундаментальных оснований для падения рубля до 200 или 100 за доллар в этом году не будет, даже если санкции были рассчитаны на это. Она также напомнила о резервах: более 300 миллиардов долларов остаются в России. Кроме того, Япония не смогла заблокировать часть резервов в иенах, так как законодательного обоснования для этого в стране нет. По словам аналитика, в этом году доллар будет колебаться в широком диапазоне от 70 до 100 рублей, однако зависеть ситуация на валютном рынке будет прежде всего от геополитики.