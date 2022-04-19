«Если вам интересно, почему сегодня у нас инфляция в 8,5%, то все очень просто. Мы потратили 3 триллиона долларов, которых у нас не было, заняли их, потратили и напечатали. Это не Путин. Это не Трамп. Это не временно. Это не преходяще. Это результат вышедшего из-под контроля правительства», — заявил Мур.