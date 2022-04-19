Неуправляемое правительство и госдолг США ведут страну к гибели. Об этом заявил публицист и соавтор книги «Трампономика», кандидат на пост главы ФРС при президенте США Дональде Трампе Стивен Мур.
Он был консультантом в администрации Трампа в вопросе снижения налогов. Мур сказал, что в 1985 году госдолг США был чуть более 1 триллиона долларов в сравнении с 30 триллионами на данный момент и инфляцией в 8,5%, пишут «Известия».
«Если вам интересно, почему сегодня у нас инфляция в 8,5%, то все очень просто. Мы потратили 3 триллиона долларов, которых у нас не было, заняли их, потратили и напечатали. Это не Путин. Это не Трамп. Это не временно. Это не преходяще. Это результат вышедшего из-под контроля правительства», — заявил Мур.
Однако способ избежать рецессии есть. Финансист уверен, что если сократить государственные расходы на 10-15% и увеличить энергоснабжение с поднятием ставки ФРС, краха удастся избежать.