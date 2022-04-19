Венгрия сделала заявление о санкциях против российских нефти и газа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не собирается поддерживать санкции против российских нефти и газа. Заявление было сделано на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает ТАСС.

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Он подчеркнул, что перебоев в поставках российского газа в Венгрию нет.

«Мы не поддержим санкции против российской нефти и газа. Поставки российского газа в Венгрию осуществляются без перебоев», - отметил Сийярто.

Страны Запада из-за спецоперации России на Украине ввели ряд антироссийских санкций, среди которых отказ Евросоюза с августа 2022 года от импорта российского угля. Импорт нефти и газа из РФ пока ограничения ЕС не затрагивают, однако периодически европейские политики призывают это предусмотреть. В частности, министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что Париж пытается убедить европейских партнеров ввести эмбарго на поставки российской нефти. США уже ввели эмбарго на поставки российских энергоносителей.

19 апреля французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна не нуждается в российском газе, несмотря на зависимость Европы от него.