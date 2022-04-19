В Британии призвали предотвратить «кризис топливной нищеты»

Главы крупнейших энергетических компаний Великобритании обратились к правительству страны с просьбой предпринять беспрецедентные меры в связи с ростом цен на топливо. Об этом сообщает телеканал Sky News.

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«Руководители крупнейших энергетических компаний призвали правительство вмешаться с беспрецедентными мерами, чтобы предотвратить кризис топливной нищеты (нехватку денег у населения на оплату счетов за энергию — ред.) следующей зимой», — подчеркивает телеканал.

Как отмечает Sky News, главы компаний прогнозируют увеличение числа людей, испытывающих финансовые затруднения в ближайшие месяцы в преддверии очередного ожидаемого повышения ценового порога на энергию в октябре.

С 1 апреля в Великобритании ценовой порог на газ и электричество повысился на 54%. Мера была принята еще в начале февраля в связи с резким ростом мировых цен на газ. Она вступила в силу 1 апреля.