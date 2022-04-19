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1 час назад

В Британии призвали предотвратить «кризис топливной нищеты»

Лера Букина

Главы крупнейших энергетических компаний Великобритании обратились к правительству страны с просьбой предпринять беспрецедентные меры в связи с ростом цен на топливо. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В Британии призвали предотвратить «кризис топливной нищеты»
Фото: ReutersReuters

«Руководители крупнейших энергетических компаний призвали правительство вмешаться с беспрецедентными мерами, чтобы предотвратить кризис топливной нищеты (нехватку денег у населения на оплату счетов за энергию — ред.) следующей зимой», — подчеркивает телеканал.

Как отмечает Sky News, главы компаний прогнозируют увеличение числа людей, испытывающих финансовые затруднения в ближайшие месяцы в преддверии очередного ожидаемого повышения ценового порога на энергию в октябре.

С 1 апреля в Великобритании ценовой порог на газ и электричество повысился на 54%. Мера была принята еще в начале февраля в связи с резким ростом мировых цен на газ. Она вступила в силу 1 апреля.

Расходы на энергию для британских потребителей увеличились в среднем на 700 фунтов в год, до почти 2000 фунтов. Ценовой порог на энергию в Британии устанавливает регулятор два раза в год на летний (апрель-сентябрь) и на зимний (октябрь-март) периоды. Поставщиками не может быть установлена стоимость выше этого максимума.

Экономика,
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