Решетников заявил, что инфляция в России продолжает замедляться

Инфляция в РФ продолжает замедляться, показатель за неделю с 9 по 15 апреля будет ниже прошлой отчетной недели. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
"Замедляется инфляция. За неделю со 2 по 8 апреля цены выросли на 0,66%. Напомню, в начале марта цены повышались темпом более 2% в неделю. Данные по прошедшей неделе Росстат предоставит завтра, но уже сейчас по данным ККТ (контрольно-кассовая техника - прим. ТАСС) мы можем судить, что произойдет существенное замедление инфляции", - сказал Решетников.
Решетников заявил, что российская экономика выдержала первый удар от введенных против нее санкций.
"Экономика [РФ] выдержала первый удар санкций. Мы получили необходимое время на перестройку производственных цепочек, логистики и на структурные изменения в экономике. Во многом это результат тех мер, которые были оперативно приняты и реализованы по поручению президента Российской Федерации правительством и Банком России", - сказал он.
Решетников сообщил, что общий портфель по всем программам льготного кредитования для корпоративного сектора составит свыше 3 трлн рублей.
"Всего планируется реализовать более 20 различных программ льготного кредитования. Общий портфель для корпоративного сектора составит более 3 трлн рублей", - сказал министр.
Решетников заявил, что ажиотажный спрос на российском потребительском рынке ушел, данные контрольно-кассовой техники демонстрируют показатели ниже докризисных.
"На потребительском рынке ушел ажиотажный спрос, данные оборота контрольно-кассовой техники показывают, что мы находимся на уровне чуть ниже докризисного по обороту на потребительском рынке. Более того, у нас приобретение товаров длительного пользования - муки, сахара, растительного масла, соли - за прошедшую неделю было на четверть ниже, чем на докризисной неделе. Все это привело к восстановлению запасов в розничных сетях, они у нас восстановились до уровней середины февраля", - сказал он.
Решетников добавил, что ситуация в финансовом секторе РФ также остается стабильной, а текущий курс рубля назвал обоснованным в текущих условиях. "Снижаются доходности по ОФЗ (облигации федерального займа - прим. ТАСС), в банковском секторе ситуация также стабильная, хоть нам пока и не удается в полном объеме преодолеть охлаждение кредитования экономики", - уточнил министр.