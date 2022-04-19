Решетников заявил, что инфляция в России продолжает замедляться

"На потребительском рынке ушел ажиотажный спрос, данные оборота контрольно-кассовой техники показывают, что мы находимся на уровне чуть ниже докризисного по обороту на потребительском рынке. Более того, у нас приобретение товаров длительного пользования - муки, сахара, растительного масла, соли - за прошедшую неделю было на четверть ниже, чем на докризисной неделе. Все это привело к восстановлению запасов в розничных сетях, они у нас восстановились до уровней середины февраля", - сказал он.