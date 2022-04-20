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1 час назад

Bloomberg узнало о возможном отказе Италии от оплаты газа в рублях

BFM.RUиещё 3

Италия откажется выполнять условия России об оплате поставок газа в рублях, если ЕС признает такие действия нарушением антироссийских санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Италия засомневалась в оплате газа в рублях
Фото: ReutersReuters

Ранее ЕС в ходе предварительногог юридического анализа пришел к выводу, оплата российского газа в рублях является нарушением введенных против РФ санкций.

Правительство Италии ожидает окончания экспертиз и итоговой оценки Евросоюза относительно ситуации, отметили собеседники агентства.

Экономика,ЕС,
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