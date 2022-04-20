Италия засомневалась в оплате газа в рублях

Италия откажется выполнять условия России об оплате поставок газа в рублях, если ЕС признает такие действия нарушением антироссийских санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Ранее ЕС в ходе предварительногог юридического анализа пришел к выводу, оплата российского газа в рублях является нарушением введенных против РФ санкций.
Правительство Италии ожидает окончания экспертиз и итоговой оценки Евросоюза относительно ситуации, отметили собеседники агентства.