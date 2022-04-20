Почему санкции против России оказались неэффективными

Аналитик агентства Bloomberg Скотт Джонсон заявил о провале антироссийских санкций. Он отметил, что ограничения со стороны США и ЕС не подействовали, а крупнейший источник экспортных доходов России серьезно не пострадал от санкций. "Российская "экономика-крепость" выстояла, несмотря на все ее трещины. Эти конкретные санкции, они эффективны? Я на самом деле думаю, что финансовые санкции, которые мы видели до сих пор, не настолько эффективны", - отметил эксперт. Ведущий аналитик газеты L Humanit Шарль Латэн отметил, что санкции против России провалились, а потери понесли простые европейцы.

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Мнение о неэффективности санкций подтверждают и отечественные эксперты. "Российская экономика выдержала первый удар, показав свою устойчивость к шокам. Хотя пакет санкций психологически давит на экономику России, первичный шок на финансовом и валютном рынках в значительной мере удалось компенсировать", - рассказал "РГ" замдиректора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

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Эксперт связал отсроченные негативные последствия санкций с глубокой интеграцией России в глобальные цепочки добавленной стоимости и невозможностью полной и тем более быстрой автономизации производства важнейшей готовой продукции и полуфабрикатов, а также комплектующих для сборочных производств.

Также Миронов отметил, что минимизировать последствия санкций позволили действия властей. "В течение последнего времени Банк России предпринимал серьезные усилия по диверсификации своих резервов, в том числе по дедолларизации и переводу средств из угрожаемых юрисдикций. Кроме того, Минпромторгом России и многими другими ведомствами осуществлялись программы импортозамещения, что позволило по ряду позиций (прежде всего в области мясной продукции и другого продовольствия) обеспечить экономическую безопасность российских потребителей", - отметил он.

Ранее президент Владимир Путин заявил о том, что "стратегия экономического блицкрига" в отношении нашей страны не удалась. Он обратил внимание на то, что западные страны планировали дестабилизировать экономическую ситуацию в России, спровоцировать дефицит товаров в магазинах, панику на рынках и коллапс банковской системы. Однако ситуация развивается совсем иначе.