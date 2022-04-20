Названы перспективы исков России против заморозки резервов

«Мы будем жаловаться!» — логичный слоган в сложившейся ситуации с активами ЦБ. Однако сразу же возникает вопрос: "А судьи кто?". И здесь кроется главное противоречие момента. Вероятность того, что Решение Совета Европы будет отменено судебной системой ЕС, представляется крайне незначительной, особенно с учетом исключения России из ЕСПЧ и прочих "отмен" в сфере международного права», – подытожил Якубовский.