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1 час назад

Названы перспективы исков России против заморозки резервов

Лера Букина

Европейские суды могут попасть в «интересное положение» из-за исков, оспаривающих заморозку международных резервов РФ, так как они будут вынуждены проверять законность решений властей Евросоюза о введении антироссийских санкций. Об этом заявил РИА Новости советник президента коллегии адвокатов «Кутузовская» по международным отношениям Дмитрий Якубовский, передает «Прайм».

Названы перспективы исков России против заморозки резервов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С исками о нарушении прав в результате исполнения этого решения, вероятно, будут обращаться отдельные юридические лица, учреждения или органы, взаимодействующие с ЦБ, полагает эксперт.

«В процессе рассмотрения исков в приоритете может оказаться проверка законности самого решения, в результате чего можно будет дойти и до Европейского суда (European Court of Justice) — высшего судебного органа Евросоюза. Если грамотно организовать предъявление целого «роя» таких исков, то судебная система ЕС может быть поставлена в «интересное положение», — отметил адвокат.

Якубовский указал на судебные издержки: в ЕС судебный процесс и адвокатские услуги намного дороже, чем в России. Зарубежные юридические компании и адвокаты, которые будут представлять интересы России в европейских судах, могут попасть в санкционный список США и ЕС.

«Мы будем жаловаться!» — логичный слоган в сложившейся ситуации с активами ЦБ. Однако сразу же возникает вопрос: "А судьи кто?". И здесь кроется главное противоречие момента. Вероятность того, что Решение Совета Европы будет отменено судебной системой ЕС, представляется крайне незначительной, особенно с учетом исключения России из ЕСПЧ и прочих "отмен" в сфере международного права», – подытожил Якубовский.

Ранее 19 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что власти РФ готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.

Экономика,Дмитрий Якубовский,Эльвира Набиуллина,Банк России,ЕСПЧ,Совет Европы,ЕС,
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