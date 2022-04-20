Названы перспективы исков России против заморозки резервов

Европейские суды могут попасть в «интересное положение» из-за исков, оспаривающих заморозку международных резервов РФ, так как они будут вынуждены проверять законность решений властей Евросоюза о введении антироссийских санкций. Об этом заявил РИА Новости советник президента коллегии адвокатов «Кутузовская» по международным отношениям Дмитрий Якубовский, передает «Прайм».
С исками о нарушении прав в результате исполнения этого решения, вероятно, будут обращаться отдельные юридические лица, учреждения или органы, взаимодействующие с ЦБ, полагает эксперт.
«В процессе рассмотрения исков в приоритете может оказаться проверка законности самого решения, в результате чего можно будет дойти и до Европейского суда (European Court of Justice) — высшего судебного органа Евросоюза. Если грамотно организовать предъявление целого «роя» таких исков, то судебная система ЕС может быть поставлена в «интересное положение», — отметил адвокат.
Якубовский указал на судебные издержки: в ЕС судебный процесс и адвокатские услуги намного дороже, чем в России. Зарубежные юридические компании и адвокаты, которые будут представлять интересы России в европейских судах, могут попасть в санкционный список США и ЕС.
«Мы будем жаловаться!» — логичный слоган в сложившейся ситуации с активами ЦБ. Однако сразу же возникает вопрос: "А судьи кто?". И здесь кроется главное противоречие момента. Вероятность того, что Решение Совета Европы будет отменено судебной системой ЕС, представляется крайне незначительной, особенно с учетом исключения России из ЕСПЧ и прочих "отмен" в сфере международного права», – подытожил Якубовский.
Ранее 19 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что власти РФ готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.