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1 час назад

Китай запустил новый грузовой железнодорожный маршрут в Германию в обход территории России

ТАСС

Власти КНР запустили новый маршрут для грузовых поездов из города Сиань (северо-западная провинция Шэньси) в город Мангейм в Германии. Согласно заявлению на официальном сайте таможенного управления Сианя, он в том числе будет пересекать Черное и Каспийское моря при помощи смешанных железнодорожных и морских перевозок.

Китай запустил железнодорожный маршрут в Европу в обход России
Фото: WikipediaWikipedia

Как указывается в документе, первый поезд, груженный 42 контейнерами общим весом 316 тонн, отправился из Сианя 13 апреля. Отмечается, что он проследует через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Румынию, Венгрию, Словакию, Чехию и, преодолев в общей сложности 11,3 тыс. км, доберется до города Мангейм.

Как сказал глава компании Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co Юань Сяоцзюнь, слова которого приводит агентство Синьхуа, новый маршрут охватывает страны и регионы, через которые раньше проходило мало поездов сообщением Китай-Европа, и открывает новые рынки как для китайских, так и для международных предприятий. Он также указал на то, что новый маршрут открывает новые транспортные возможности для отечественных и иностранных логистических компаний.

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Как сообщило таможенное управление Сианя, новый маршрут стал 16-м для грузовых поездов, курсирующих между китайским городом и Европой.

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