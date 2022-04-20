Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
1 час назад

Володин обвинил Евросоюз в воровстве газа

Lenta.ruиещё 6

Санкции Европы в отношении России незаконны, и странам Евросоюза обязательно придется их когда-нибудь компенсировать, хотя когда именно и каким образом, пока непонятно. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

При этом он обвинил Европу, в том, что та «постоянно ворует запасы газа» у России, забирает деньги из бюджета страны, а значит, и у самих россиян.

Комментируя вопрос оплаты газовых контрактов в рублях, на чем настаивает Россия, Володин напомнил, что Европа — не единственный потребитель российских энергоресурсов, и у страны есть возможность перенаправить их. По словам спикера ГД, европейские страны, подчеркивая, что намерены искать других поставщиков, ставят крест на долгосрочных отношениях с Россией.

Политик предложил властям стран ЕС проявить ответственность перед своими гражданами и избежать энергетического коллапса, но при этом заметил, что у Москвы, «видя зашкаливающую русофобию», спасть Европу желания нет. Володин уверен, что Россия адаптирована к вызовам, а вот европейские страны, привыкшие жить беззаботно, могут не справиться.

О каких других направлениях поставок газа идет речь, председатель нижней палаты российского парламента не уточнил. В Европу, включая Турцию, Россия по газопроводам поставляла порядка 200 миллиардов кубометров в год. В Китай по маршруту «Сила Сибири» в 2021 году прокачано порядка 10 миллиардов. В перспективе поставки могут достигнуть 38 миллиардов, кроме того, в феврале была достигнута договоренность о продаже еще 10 миллиардов кубометров с дальневосточных месторождений.

В Японии приняли закон о санкциях против России

Перевести газовые контракты на рублевую форму оплаты в кратчайшие сроки 23 марта потребовал президент страны Владимир Путин. Соответствующий указ был подписан 1 апреля. Суть требований заключается в том, чтобы покупатели переводили валюту на счета российского банка, после чего тот будет менять ее внутри России и переводить «Газпрому» уже рубли.

Российские власти настаивают, что фактически для европейских стран ничего не изменится, однако партнеры Газпрома не уверены, что такой подход не попадает под санкции.

Экономика,Видео,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Газпром,Госдума,ЕС,
40
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители