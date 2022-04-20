Индия удвоила закупки российской нефти

Несмотря на предупреждение со стороны США и предложение американского лидера Джо Байдена диверсифицировать импорт энергоносителей, Индия удваивает закупки российской сырой нефти, пишет Bloomberg.

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По данным агентства, Индия купила миллионы баррелей нефти марки Urals на спотовом рынке с конца февраля этого года. Кроме того, сообщается, что индийскими переработчиками приобретается российская нефть марки «Сокол», передает Прайм.

Индийские чиновники и трейдеры рассказали Bloomberg, что государственные нефтеперерабатывающие заводы теперь рассматривают частные сделки на покупку сырья вместо того, чтобы закупать через государственные тендеры. По мнению агентства, это необходимо, чтобы получить более выгодные условия. При этом НПЗ страны до сих пор не приобрели ни одного российского сорта нефти на публичных торгах в этом месяце, отмечает Bloomberg.

«Российская нефть может подешеветь еще больше для желающих покупателей. Европейский союз сталкивается с растущими призывами ограничить свой импорт, в то время как спрос на сырую нефть в Китае находится под давлением из-за вспышки COVID-19, которая привела к серии карантинов по всей стране. США и Великобритания уже пообещали запретить российский импорт», – заключает Bloomberg.

Накануне сообщалось, что в Россию возобновились поставки индийского чая и продовольствия. По данным СМИ, поставки осуществляются в основном через порты в Грузии. При этом платежи «в максимально возможном объеме» осуществляются в рублях и рупиях.