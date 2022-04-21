Стране ЕС пригрозили санкционной войной из-за России

В Британии грозят начать санкционную войну против Германии, если та не откажется от закупок российских энергоносителей.

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"Если Германия не перестанет закупать российский газ, она также должна столкнуться с ограничениями", - пишет издание The Telegraph.

По мнению автора статьи Мэтью Линна, каждый, кто сегодня покупает немецкую продукцию, фактически финансирует российскую спецоперацию на Украине.

В качестве одной из мер давления на Берлин британец предлагает объявить бойкот немецкому автопрому, заменив популярные среди европейцев немецкие авто на японские и французские машины. В стоп-лист должны попасть и другие виды продукции, в том числе станки, оборудование и химия. Как подчеркивает журналист, помимо этого, следует рассмотреть возможность введения повышенных тарифов на произведенные в ФРГ товары, а вырученные от этого финансовые средства направить Украине.

Германия сейчас не в состоянии полностью отказаться от закупок российского газа, хотя и заявляет о поиске путей снижения своей зависимости от "голубого топлива" из РФ. В Берлине предпочитают мыслить рационально, даже несмотря на охватившую Запад антироссийскую истерию. Там прекрасно осознают свою неготовность идти на радикальные шаги, которые больно ударят по экономике страны и в конечном итоге спровоцируют социальный взрыв в государстве.

"Немедленное эмбарго на газ поставило бы под угрозу социальный мир в Германии", - заявил накануне вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Вместе с тем Мэтью Линн настаивает на том, что Германия должна пойти на жертвы. Британец подчеркивает, что ФРГ является одним из самых богатых государств мира и ее потери в случае отказа от российского газа будут не столь значительными, как может показаться на первый взгляд.