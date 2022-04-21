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1 час назад

Страны G7 призвали отказаться от финансовых операций с РФ на межправительственном уровне

Елена Прошина

Страны Группы семи (G7) отказываются от финансовых транзакций с Россией в связи с военным конфликтом на территории Украины и призывают другие государства и финансовые институты последовать их примеру. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенное заявление глав центробанков и финансовых ведомств G7.

Страны G7 приняли решение по сотрудничеству с РФ
Фото: ReutersReuters

Как говорится в сообщении, страны G7 более не намерены проводить межправительственные финансовые транзакции с Россией, в том числе торговлю специальными правами заимствования. Они выразили уверенность, что для РФ также стоит исключить возможность получать финансирование от международных финансовых институтов, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Кроме того, в заявлении говорится, что страны G7 намерены и дальше вводить ограничения против России. Они пообещали усиливать давление «столько, сколько потребуется». Страны G7 продолжат «повышать цену» военного столкновения России и Украины и предотвращать любые попытки РФ обойти введенные санкции.

Страны G7 также считают, что Россия должна выполнить решение Международного суда ООН. Ранее он потребовал остановить военные действия на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом заявил, что Москва не может принять во внимание указанное решение.

Экономика,Дмитрий Песков,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,ООН,
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