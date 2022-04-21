Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
1 час назад

В США увидели «пугающую тенденцию» в экономике

Елена Прошина

Экономика США может рухнуть, если администрация президента Джо Байдена не изменит свою политику. Рост налогов и текущий уровень инфляции могут обернуться для США трагедией. Об этом заявил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News, сообщают РИА Новости.

В США увидели «пугающую тенденцию» в экономике
Фото: РамблерРамблер

Он рассказал, что в США произошел резкий скачок цен, американская валюта слабеет, и это «создало беспрецедентный пузырь активов». Доллары США все больше обесцениваются, поэтому инвесторы по всему миру спешат конвертировать их в предметы, которые могут сохранить ценность в долгосрочной перспективе.

«Именно так и бывает, когда закачиваешь в экономику слишком много денег. Деньги начинают дешеветь», — пояснил журналист.

По его словам, «никто не верит», что повышение процентных ставок способно остановить инфляцию. При этом одновременно с ценами растут и налоги, поэтому люди вынуждены все больше экономить на покупках. Карлсон подчеркнул, что потребительские расходы — один из главных двигателей в экономике, поэтому это пугающая тенденция. Журналист выразил уверенность, что Вашингтон осознает реальное положение дел, однако все равно не предпринимает необходимых действий.

«Все в Вашингтоне хорошо понимают, к чему идет дело. Но вместо того, чтобы принять реальные меры для исправления ситуации, например, перестать писать эти законопроекты о масштабных расходах, они берут все, что могут», — отметил Карлсон.

Он заключил, что если экономика страны рухнет, в США может наступить социальная и политическая нестабильность.

Экономика,Джозеф Байден,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители