В США увидели «пугающую тенденцию» в экономике

Экономика США может рухнуть, если администрация президента Джо Байдена не изменит свою политику. Рост налогов и текущий уровень инфляции могут обернуться для США трагедией. Об этом заявил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News, сообщают РИА Новости.

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Он рассказал, что в США произошел резкий скачок цен, американская валюта слабеет, и это «создало беспрецедентный пузырь активов». Доллары США все больше обесцениваются, поэтому инвесторы по всему миру спешат конвертировать их в предметы, которые могут сохранить ценность в долгосрочной перспективе.

«Именно так и бывает, когда закачиваешь в экономику слишком много денег. Деньги начинают дешеветь», — пояснил журналист.

По его словам, «никто не верит», что повышение процентных ставок способно остановить инфляцию. При этом одновременно с ценами растут и налоги, поэтому люди вынуждены все больше экономить на покупках. Карлсон подчеркнул, что потребительские расходы — один из главных двигателей в экономике, поэтому это пугающая тенденция. Журналист выразил уверенность, что Вашингтон осознает реальное положение дел, однако все равно не предпринимает необходимых действий.

«Все в Вашингтоне хорошо понимают, к чему идет дело. Но вместо того, чтобы принять реальные меры для исправления ситуации, например, перестать писать эти законопроекты о масштабных расходах, они берут все, что могут», — отметил Карлсон.