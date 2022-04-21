В Германии спрогнозировали крах евро

Евросоюз скоро столкнется с длительной инфляцией, способной уничтожить евро. Об этом заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер.
Вместе с тем Европейский центральный банк продолжает печать банкноты, и во многом не может, а, возможно, и не желает оказать влияние на ситуацию, указал он.
«Ведь если он поднимет ключевую процентную ставку до уровня, необходимого для того, чтобы сбить волну инфляции, это приведет к банкротству и выходу из евро таких стран как Италия, где государственная задолженность превышает 150% от ВВП», - подчеркнул эксперт.
Майер отметил, что инфляция может иметь не только экономические, но и серьезные политические, а также социальные последствия. Это показала ситуация с гиперинфляцией в Германии в начале 20-х годов прошлого века, заявил немецкий экономист.
«Она способствовала приходу к власти национал-социалистов», — напомнил Майер.
Он не исключает того, что граждане займутся поисками замены официальным деньгам. При этом экономист считает, что европейскую валюту ожидает крах.
Ранее французский экономист, научный советник парижского Центра перспективных исследований и международной информации Мишель Аглиетта заявил, что кризис на Украине приведет к отказу мира от гегемонии доллара. Это повлечет за собой укрепление позиций юаня на международной арене, предупредил он.