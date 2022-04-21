В Германии спрогнозировали крах евро

Евросоюз скоро столкнется с длительной инфляцией, способной уничтожить евро. Об этом заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер.

Фото: ТАСС ТАСС

Вместе с тем Европейский центральный банк продолжает печать банкноты, и во многом не может, а, возможно, и не желает оказать влияние на ситуацию, указал он.

«Ведь если он поднимет ключевую процентную ставку до уровня, необходимого для того, чтобы сбить волну инфляции, это приведет к банкротству и выходу из евро таких стран как Италия, где государственная задолженность превышает 150% от ВВП», - подчеркнул эксперт.

Майер отметил, что инфляция может иметь не только экономические, но и серьезные политические, а также социальные последствия. Это показала ситуация с гиперинфляцией в Германии в начале 20-х годов прошлого века, заявил немецкий экономист.

«Она способствовала приходу к власти национал-социалистов», — напомнил Майер.

Он не исключает того, что граждане займутся поисками замены официальным деньгам. При этом экономист считает, что европейскую валюту ожидает крах.