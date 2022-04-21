России не грозит дефолт, поскольку страна имеет все необходимые ресурсы, которые позволят его избежать. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время отчета в Госдуме, передает ТАСС.
«У России есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит», - сообщила она, отвечая на вопросы депутатов.
Эльвира Набиуллина ранее заявила, что экономика России вступает в весьма непростой период структурных изменений.
Ранее в Международном рейтинговом агентстве Moody’s заявили, что выплата по облигациям, которая была совершена Россией 4 апреля в рублях, а не в американской валюте, противоречит условиям ранее заключенных контрактов. Так, агентством будет объявлен дефолт в РФ, если ситуация с выплатами не изменится до 4 мая.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что причины для дефолта у России отсутствуют. Он отметил наличие потенциала для выполнения всех обязательств. При этом представитель Кремля указал на то, что неконструктивная позиция оппонентов может усугубить положение.