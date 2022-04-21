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45 минут назад

До 22%: аналитики спрогнозировали рост инфляции в 2022 году

Лера Букина

Банк России сообщил о повышении медианного прогноза аналитиков по инфляции на 2022 - на 2 п. п., до 22%. На 2023 год он снизился на 0,4 п. п., до 7,6%, передает ТАСС.

До 22%: аналитики спрогнозировали рост инфляции в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медианный прогноз аналитиков средней ключевой ставки ЦБ на 2022 год понизился на 4,4 п. п., до 14,5% годовых, на 2023 год - на 3,7 п. п., до 10,4%, сообщил регулятор.

Также аналитиками был ухудшен прогноз снижения ВВП РФ в 2022 году до 9,2% с 8%, роста в 2023 году - до 0% с 1%, указал Центробанк.

Согласно прогнозам опрошенных ЦБ аналитиков, среднегодовой курс доллара в 2022 года будет на уровне 85 рублей, в 2023 году - 90 рублей и 96 рублей в 2024 году.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 9 по 15 апреля составила 0,2%. Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,66%. С начала апреля потребительские цены поднялись на 1%, с начала года - на 11,05%. В годовом выражении инфляция на 15 апреля 2022 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) достигла 17,54%.

Экономика,Банк России,Росстат,
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