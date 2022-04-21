В Германии отказались списывать внешний долг Украины

Вопрос о списании внешнего долга Украины пока что не стоит на повестке правительства Германии. Об этом заявил журналистам официальный представитель немецких властей, передает ТАСС.

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«Вопрос о такой мере сейчас не стоит. У нас нет и соответствующей просьбы Украины», — заявил чиновник.

Он отметил, что украинское правительство пока что обращается к Берлину лишь за финансовой поддержкой.

По его словам, правительство ФРГ, в качестве председателя в G7, видит своей задачей «координацию экономических и фискальных мер поддержки украинского правительства как в кругу G7, так и в международных институтах».