В Германии отказались списывать внешний долг Украины

Вопрос о списании внешнего долга Украины пока что не рассматривается правительством Германии. Об этом заявил журналистам официальный представитель немецких властей, передает ТАСС.

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«Вопрос о такой мере сейчас не стоит. У нас нет и соответствующей просьбы Украины», — подчеркнул чиновник.

По его словам, власти Украины пока что обращаются к ФРГ лишь за финансовой поддержкой.

«Как заявил канцлер [ФРГ Олаф Шольц], мы видим своей задачей в рамках председательства в G7 координацию экономических и фискальных мер поддержки украинского правительства как в кругу G7, так и в международных институтах», - указал представитель правительства ФРГ.