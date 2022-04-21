В Германии отказались списывать внешний долг Украины

Вопрос о списании внешнего долга Украины пока что не рассматривается правительством Германии. Об этом заявил журналистам официальный представитель немецких властей, передает ТАСС.
«Вопрос о такой мере сейчас не стоит. У нас нет и соответствующей просьбы Украины», — подчеркнул чиновник.
По его словам, власти Украины пока что обращаются к ФРГ лишь за финансовой поддержкой.
«Как заявил канцлер [ФРГ Олаф Шольц], мы видим своей задачей в рамках председательства в G7 координацию экономических и фискальных мер поддержки украинского правительства как в кругу G7, так и в международных институтах», - указал представитель правительства ФРГ.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Германии вдвое уменьшило возможный экспортный список вооружений для Украины, подготовленный немецким военно-промышленным комплексом (ВПК). Издание BILD, ссылаясь на попавшие в редакцию документы, написало, что все позиции по поставкам тяжелого вооружения вычеркнуты.