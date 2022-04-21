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57 минут назад

В ЦБ РФ ожидают устойчивого замедления инфляции в России в 2023 году

ТАССиещё 1

Годовая инфляция в России продолжит возрастать, но в меньшей степени, чем в марте. Ее устойчивое замедление произойдет в 2023 году, следует из материалов департамента исследования и прогнозирования Банка России.

В ЦБ РФ ожидают устойчивого замедления инфляции в России в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

"После резкого всплеска цен в марте текущий темп роста цен снижается, хотя и остается высоким по сравнению с целью. При этом годовая инфляция будет продолжать возрастать из-за эффектов базы, но в меньшей степени, чем в марте. Ее устойчивое замедление произойдет в 2023 году, что создаст основу для возвращения инфляции к цели 4% в среднесрочной перспективе с учетом проводимой денежно-кредитной политики", - указывают эксперты департамента.

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Аналитики ЦБ отмечают, что адаптация экономики еще продолжается, что предполагает сохранение высокого ценового давления в ближайшем будущем и дальнейшее повышение годовой инфляции.

"Вместе с тем недельные данные о росте потребительских цен указывают на то, что максимальный ценовой всплеск остался позади, и месячные темпы роста потребительских цен в апреле будут гораздо меньше, чем в марте. После разового всплеска наметились признаки снижения потребительской активности в реальном и даже номинальном выражении. Повышение вслед за ключевой ставкой банковских ставок по вкладам населения привлекло средства граждан на срочные вклады. Это будет сдерживать дальнейший рост потребительских цен со стороны спроса", - указывают эксперты.

Также в департаменте заявили, что текущий спад экономики РФ носит трансформационный, структурный характер, и будет большим по масштабу и продолжительности, чем "коронакризисный" спад.

"В марте российская экономика вошла в фазу спада в результате беспрецедентных санкционных мер и сворачивания деловых связей с Россией многими зарубежными компаниями. В отличие от краткосрочного "коронакризисного" спада, произошедшего в II квартале 2020 года, текущий спад с высокой вероятностью носит трансформационный, структурный характер, будет большим по масштабу и продолжительности при любых сценариях", - отмечают аналитики ЦБ.

При этом вопрос о скорости и масштабе спада и времени, которое потребуется, чтобы его в будущем преодолеть, является дискуссионным.

"Уровень неопределенности для таких оценок очень высок", - указывают эксперты департамента ЦБ.

Также отмечается, что структурная трансформация российской экономики в условиях продолжительного действия внешних ограничений будет сопровождаться технологическим регрессом в ряде отраслей при одновременном росте производства инвестиционных товаров и технологий.

"Важно подчеркнуть: успех адаптации и последующей структурной трансформации экономики в первую очередь зависит от предпринимательской активности. Поэтому стратегическая задача государства состоит в том, чтобы всячески ее поддерживать. Это предполагает масштабную экономическую либерализацию, радикальное снижение госрегулирования и контроля, уменьшение налогового бремени (за исключением рентных налогов)", - указывают эксперты ЦБ.

Мнение экспертов департамента исследования и прогнозирования Банка России может не совпадать официальной позицией регулятора.

Экономика,Банк России,
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