В ЦБ РФ ожидают устойчивого замедления инфляции в России в 2023 году

"Вместе с тем недельные данные о росте потребительских цен указывают на то, что максимальный ценовой всплеск остался позади, и месячные темпы роста потребительских цен в апреле будут гораздо меньше, чем в марте. После разового всплеска наметились признаки снижения потребительской активности в реальном и даже номинальном выражении. Повышение вслед за ключевой ставкой банковских ставок по вкладам населения привлекло средства граждан на срочные вклады. Это будет сдерживать дальнейший рост потребительских цен со стороны спроса", - указывают эксперты.