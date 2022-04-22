Германия заплатит рекордную сумму России за энергоносители в 2022 году. Об этом сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Как отмечается, расходы ФРГ на российскую нефть могут вырасти с €11,4 млрд до €14,3 млрд, а на газ — с €8,8 млрд до €17,6 млрд по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, уточняется, что около €2 млрд Германии придётся заплатить за импорт угля.

По его словам, чтобы страны Запада смогли приобрести газ из России, они должны открыть счета в российских банках.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что цены на энергоресурсы могут побить исторические рекорды в случае введения эмбарго на российские поставки.