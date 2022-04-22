На Западе оценили возможность дефолта в России

Глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что суверенный долг России не является большим в глобальном масштабе, однако ограниченность доступа к мировому рынку может оказать значительное влияние на развитие ее экономики. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА "Новости".
"Российскому правительству будет сложно получить доступ к рынкам (других стран), на это потребуется время. Это может оказать существенное влияние на российскую экономику", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Россия может опуститься с шестого на седьмое место в рейтинге мировых экономик через два года.
Согласно прогнозу, Россию с шестой строчки может вытеснить Индонезия. По итогам 2021 года она занимала седьмое место в рейтинге. Первые позиции — у Китая, США, Индии, Японии и Германии. По базовому сценарию МВФ, российская экономика сократится на 8,5% в 2022 году и еще на 2,3% в 2023-м. Санкции "окажут суровое воздействие на российскую экономику", считает институт.