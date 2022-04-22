На Западе оценили возможность дефолта в России

Глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что суверенный долг России не является большим в глобальном масштабе, однако ограниченность доступа к мировому рынку может оказать значительное влияние на развитие ее экономики. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА "Новости".

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"Российскому правительству будет сложно получить доступ к рынкам (других стран), на это потребуется время. Это может оказать существенное влияние на российскую экономику", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия может опуститься с шестого на седьмое место в рейтинге мировых экономик через два года.