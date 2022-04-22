Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

На Западе оценили возможность дефолта в России

Газета.Ruиещё 1

Глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что суверенный долг России не является большим в глобальном масштабе, однако ограниченность доступа к мировому рынку может оказать значительное влияние на развитие ее экономики. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА "Новости".

На Западе оценили возможность дефолта в России
Фото: ТАССТАСС

"Российскому правительству будет сложно получить доступ к рынкам (других стран), на это потребуется время. Это может оказать существенное влияние на российскую экономику", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия может опуститься с шестого на седьмое место в рейтинге мировых экономик через два года.

Евросоюз нашел способ оплачивать российский газ рублями

Согласно прогнозу, Россию с шестой строчки может вытеснить Индонезия. По итогам 2021 года она занимала седьмое место в рейтинге. Первые позиции — у Китая, США, Индии, Японии и Германии. По базовому сценарию МВФ, российская экономика сократится на 8,5% в 2022 году и еще на 2,3% в 2023-м. Санкции "окажут суровое воздействие на российскую экономику", считает институт.

Экономика,Международный валютный фонд,Правительство РФ,ЕС,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители