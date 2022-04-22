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2 часа назад

В Греции освободили задержанный российский танкер "Пегас"

Газета.Ruиещё 2

В Греции освободили российский нефтяной танкер "Пегас", задержанный в районе острова Эвбея, сообщает ТАСС со ссылкой на АМНА. Судно освободили в соответствии с новым распоряжением Управления по борьбе с отмыванием денег. Российский танкер "Пегас" был задержан в порту Каристос на острове Эвбея в Греции 19 апреля. На борту танкера находились 19 моряков. Тогда сообщалось, что приказ о задержании был отдан портовым властям Управлением по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности в рамках санкций ЕС и НАТО, введенных в отношении судов, представляющих интересы России. Изначально танкер направлялся на полуостров Пелопоннес, где нефть должна была быть перегружена на другой корабль. Из-за плохих погодных условий судну пришлось пришвартоваться в районе Каристоса.

Греция освободит задержанный российский танкер
Фото: ReutersReuters
Экономика,НАТО,ЕС,
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