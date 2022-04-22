ЕС может запретить импорт российской нефти в ближайшие недели

Европейский союз намерен ввести эмбарго на импорт российской нефти в ближайшие недели. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV, передает РИА Новости.

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При этом точную дату пока определить не удалось, указал он.

«Сейчас на столе - запрет на поставки нефти из России... Этот вопрос может решиться в ближайшие недели, но точной даты пока нет», - отметил министр.

ТАСС обращает внимание на слова Ле Мэра, который заявил, что планы введения запрета на поставки нефти РФ встречают беспокойство и сопротивление в некоторых странах Европейского союза.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью итальянской газете Corriere della Sera сообщил, что вопрос введения запрета на импорт российского газа пока не стоит на повестке дня.

Макрон не раз призывал добиться независимости Европы от российских энергоносителей. По его словам, Франция, в отличие от других европейских стран, не нуждается в российском газе.