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1 час назад

ЕС может запретить импорт российской нефти в ближайшие недели

Лера Букина

Европейский союз намерен ввести эмбарго на импорт российской нефти в ближайшие недели. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV, передает РИА Новости.

ЕС может запретить импорт российской нефти в ближайшие недели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом точную дату пока определить не удалось, указал он.

«Сейчас на столе - запрет на поставки нефти из России... Этот вопрос может решиться в ближайшие недели, но точной даты пока нет», - отметил министр.

ТАСС обращает внимание на слова Ле Мэра, который заявил, что планы введения запрета на поставки нефти РФ встречают беспокойство и сопротивление в некоторых странах Европейского союза.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью итальянской газете Corriere della Sera сообщил, что вопрос введения запрета на импорт российского газа пока не стоит на повестке дня.

Макрон не раз призывал добиться независимости Европы от российских энергоносителей. По его словам, Франция, в отличие от других европейских стран, не нуждается в российском газе.

20 апреля министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что к концу этого года Германия полностью откажется от покупки нефти у России.

Экономика,Анналена Бербок,Эммануэль Макрон,ЕС,
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