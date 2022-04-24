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1 час назад

Миру предсказали плачевные последствия из-за заморозки резервов России

Lenta.ruиещё 2

Британское издание Rai Al Youm предсказало миру плачевные последствия из-за заморозки резервов Банка России и призвало все страны, обладающие правом голоса, выступить против США, которые их заблокировали.

Миру предсказали плачевные последствия из-за заморозки резервов России
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Вашингтон заморозил 300 миллиардов долларов российских резервов и вынудил другие страны присоединиться к антироссийским санкциям.

Подобные действия могут подорвать доверие к мировой финансовой системе и непосредственно Соединенным Штатам, которые могут внезапно заблокировать резервы любой страны, пишет издание, напомнив, что все государства связаны друг с другом системой экономических отношений.

«Сегодня весь мир чувствует на себе влияние антироссийских санкций, препятствующих импорту и экспорту. Многие товары стали недоступны из-за введенных санкций или безумно высоких цен», — говорится в материале.

Авторы публикации подчеркивают, что США должны прекратить использовать свой контроль над мировой финансовой системой для оказания давления на страны и народы мира, их гегемонии следует положить конец.

Ранее стало известно, что российские власти планируют подать судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны и возможности возврата доступа к ним. С таким заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что заморозка золотовалютных резервов России является беспрецедентной в мировом масштабе.

13 марта глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что из-за санкций в заморозке оказалось около половины золотовалютных резервов Банка России — это порядка 300 миллиардов долларов.

Экономика,Антон Силуанов,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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