Британское издание Rai Al Youm предсказало миру плачевные последствия из-за заморозки резервов Банка России и призвало все страны, обладающие правом голоса, выступить против США, которые их заблокировали.

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Отмечается, что Вашингтон заморозил 300 миллиардов долларов российских резервов и вынудил другие страны присоединиться к антироссийским санкциям.

Подобные действия могут подорвать доверие к мировой финансовой системе и непосредственно Соединенным Штатам, которые могут внезапно заблокировать резервы любой страны, пишет издание, напомнив, что все государства связаны друг с другом системой экономических отношений.

«Сегодня весь мир чувствует на себе влияние антироссийских санкций, препятствующих импорту и экспорту. Многие товары стали недоступны из-за введенных санкций или безумно высоких цен», — говорится в материале.

Авторы публикации подчеркивают, что США должны прекратить использовать свой контроль над мировой финансовой системой для оказания давления на страны и народы мира, их гегемонии следует положить конец.

Ранее стало известно, что российские власти планируют подать судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны и возможности возврата доступа к ним. С таким заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что заморозка золотовалютных резервов России является беспрецедентной в мировом масштабе.