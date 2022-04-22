ЦБ предрек возвращение к практике 1990-х

Структурная трансформация российской экономики со второго-третьего квартала предполагает регресс в ряде отраслей, а также возвращение некоторых практик 1990-х годов, в частности, челночного бизнеса. Об этом говорится в свежем выпуске бюллетеня Банка России «О чем говорят тренды».

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О данной трансформации ранее упоминала председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. Стоит отметить, что документ может не отражать официальную позицию ЦБ - в нем аналитики рассматривают актуальные вопросы и различные варианты развития событий.

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В данном обзоре подчеркивается, что спад экономики превзойдет по масштабу и продолжительности тот, что наблюдался в пандемийный период. Сектора, которые используют современные технологии, попадут под наибольший удар, считают в департаменте. Аналитики ЦБ указывают на производство высокотехнологичной продукции, обязательно встроенное в глобальные производственные цепочки. Они отмечают, что компоненты будет нельзя заменить. Прежде всего, рискуют столкнуться с проблемами машиностроение и электронная промышленность.

Эксперты не берутся судить о замедлении или ускорении темпов потенциального ВВП России. Среди факторов, от которых это будет зависеть, - снижение объемов экспорта и менее качественный и более дорогой импорт. Пока делать выводы о том, как быстро Россия научится поставлять, копировать или создавать свои технологии, сложно, указывает регулятор.

Структурная трансформация российской экономики будет проходить через четыре этапа, считает макроэкономический департамент ЦБ. Первый – адаптация, в период которой будет наблюдаться нарастание проблем из-за отсутствия поставщиков, нехватки запчастей и сложностей с сервисным обслуживанием. Второй этап - первичная подстройка к новым условиям. Он предусматривает появление вторичных эффектов спада, которые касаются спроса и рынка труда. В нем значительно вырастет роль «челноков», то есть малого бизнеса, который обеспечивает внутренний спрос.

Третий этап – «обратная индустриализация», указывает ЦБ. На нем будет наблюдаться замещение высоких технологий устаревшими. Из-за этого занятость в импортозамещающих отраслях будет увеличиваться, а экологичность производства, напротив, резко снижаться. Последний этап – четвертый – называется «завершение структурной перестройки». Он предполагает достижение нового равновесия на менее совершенной технологической базе.

Так, рост ВВП будет определяться технологическим отставанием от западных стран, возможностью экспорта, пропорцией между государственным и частным секторами экономики, уровнем налоговой нагрузки и развитием человеческого капитала.