ЕС и США возлагают на Россию ответственность за «глобальные экономические потрясения», связанные с ситуацией на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам прошедшего в Брюсселе стратегического диалога США — ЕС, пишет РИА Новости. Замгоссекретаря США Уэнди Шерман и генсек внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино подчеркнули необходимость противостоять негативному влиянию России на мировую продовольственную безопасность.

«[Стороны] подчеркнули, что Россия несёт всю ответственность за негативное глобальное влияние [на мировую экономику]», — сказано в документе, выпущенном по итогам диалога.

Лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц ранее заявил, что на фоне антироссийских санкций наивысшая точка благосостояния оставлена позади на неопределённое время. По словам политика, ситуация становится «всё сложнее». Он призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца признаться в этом. Мерц пояснил, что для большинства обычных немецких семей жизнь в стране становится дороже, а люди «не могут себе позволить то, что им хочется».