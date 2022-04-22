Отказ Германии от российского газа приведет к экономическому кризису, остановке заводов и потере рабочих мест. Об этом заявил в интервью журналу Spiegel канцлер Германии Олаф Шольц.

Канцлер, отвечая на вопрос журналистов о газовом эмбарго, подчеркнул, что не видит, как именно такие меры могут положить конец российской спецоперации на Украине. Он также подверг критике мнение о том, что, продолжая получать российский газ, Германия «спонсирует» действия Москвы.

«Дело в том, что мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые больше никогда не откроются. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы, а также серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины», - пояснил Олаф Шольц.

По словам канцлера, власти Германии не могут допустить такого развития событий.

По оценкам Еврокомиссии, Россия поставляет 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС. Глава немецкого энергетического концерна E.On Леонард Бирнбаум ранее заявил, что отказ от российского газа в ближайшем будущем невозможен, на это потребовалось бы около трех лет.