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1 час назад

Шольц признал невозможность отказа от российского газа

Алиса Селезнёва

Отказ Германии от российского газа приведет к экономическому кризису, остановке заводов и потере рабочих мест. Об этом заявил в интервью журналу Spiegel канцлер Германии Олаф Шольц.

Канцлер, отвечая на вопрос журналистов о газовом эмбарго, подчеркнул, что не видит, как именно такие меры могут положить конец российской спецоперации на Украине. Он также подверг критике мнение о том, что, продолжая получать российский газ, Германия «спонсирует» действия Москвы.

«Дело в том, что мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые больше никогда не откроются. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы, а также серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины», - пояснил Олаф Шольц.

По словам канцлера, власти Германии не могут допустить такого развития событий.

Глава Евросовета рассказал о просьбе к Путину

По оценкам Еврокомиссии, Россия поставляет 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС. Глава немецкого энергетического концерна E.On Леонард Бирнбаум ранее заявил, что отказ от российского газа в ближайшем будущем невозможен, на это потребовалось бы около трех лет.

В свою очередь лидеры профсоюза работников химической промышленности IGBCE, IG Metall и профсоюза работников сфер строительства, машиностроения и сельского хозяйства IG Bau подчеркнули, что в случае введения эмбарго на российский газ их предприятия закроются в течение нескольких недель.

Экономика,Видео,Олаф Шольц,Владимир Путин,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
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