Евросоюз нашел способ оплачивать российский газ рублями

Еврокомиссия (ЕК) разослала европейским компаниям письмо, в котором назвала возможной оплату российского газа в рублях без нарушения санкций при определенных условиях, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

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Так, ЕК указала, что компании могут вносить оплату в долларах или евро на счет в российском банке для последующей конвертации в рубли по существующим контрактам. Для этого компаниям-получателям газа понадобится открыть счет в долларах или евро в российском банке. На них будут зачисляться деньги, которые затем будут конвертироваться в рубли для оплаты топлива.

В письме Еврокомиссии говорится, что «российский указ не исключает процесс оплаты, которые бы позволял компаниям из ЕС не нарушать режим санкций».