Евросоюз нашел способ оплачивать российский газ рублями

Еврокомиссия (ЕК) разослала европейским компаниям письмо, в котором назвала возможной оплату российского газа в рублях без нарушения санкций при определенных условиях, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Так, ЕК указала, что компании могут вносить оплату в долларах или евро на счет в российском банке для последующей конвертации в рубли по существующим контрактам. Для этого компаниям-получателям газа понадобится открыть счет в долларах или евро в российском банке. На них будут зачисляться деньги, которые затем будут конвертироваться в рубли для оплаты топлива.
В письме Еврокомиссии говорится, что «российский указ не исключает процесс оплаты, которые бы позволял компаниям из ЕС не нарушать режим санкций».
31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о расчетах за российский газ с «недружественными странами». Глава государства разъяснил, что для приобретения газа из России западным странам необходимо открыть рублевые счета в российских банках. Новые правила расчетов вступили в силу 1 апреля. Путин предупредил, что действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из «недружественных стран» не выполнят новые условия оплаты.