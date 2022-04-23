Индонезия запретила экспорт пальмового масла

Запрет будет действовать с 28 апреля до специального распоряжения.

Президент страны Джоко Видодо заявил, что хочет обеспечить граждан продуктами питания, так как продовольственная инфляция с начала проведения военной спецоперации России на Украине взлетела до рекордного уровня.

Reuters отмечает, что прекращение поставок масла и его сырья, которое, в частности, используется в производстве продуктов питания и в косметологии, может привести к серьёзному увеличению затрат производителей.