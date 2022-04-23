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1 час назад

Индонезия запретила экспорт пальмового масла

Говорит Москваиещё 3

Запрет будет действовать с 28 апреля до специального распоряжения.

Президент страны Джоко Видодо заявил, что хочет обеспечить граждан продуктами питания, так как продовольственная инфляция с начала проведения военной спецоперации России на Украине взлетела до рекордного уровня.

Reuters отмечает, что прекращение поставок масла и его сырья, которое, в частности, используется в производстве продуктов питания и в косметологии, может привести к серьёзному увеличению затрат производителей.

Индонезия — один из крупнейших в мире производителей пальмового масла. На её долю приходится больше половины мировых поставок.

Экономика,Видео,
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