Самый потребляемый в мире продукт оказался под угрозой дефицита

Индонезия, крупнейший поставщик пальмового масла в мире, останавливает экспорт масла и сырья для него из-за внутреннего дефицита, сообщает «Интерфакс».
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что запрет вводится на неопределенное время с целью «обеспечить достаточное и доступное предложение пищевого растительного масла в стране».
За месяц цены на пальмовое масло в Индонезии выросли почти в два раза. На прошлой неделе в ряде крупных городов страны прошли масштабные уличные столкновения с участием студентов, протестующих из-за повышения стоимости продовольствия, в том числе масла.
Предыдущий запрет на экспорт пальмового масла из Индонезии был введен в конце января и снят в марте. Введение эмбарго привело к скачку цен на пальмовое масло до рекордных максимумов. Ситуацию также усугубил российско-украинский конфликт, который, по мнению экспертов, может ограничить предложение растительных масел на мировом рынке.
Президент торговой организации Solvent Extractors Association of India (SEA) Атул Чатурведи считает, что запрет на экспорт нанесет ущерб всему миру, потому что пальмовое масло является одним из самых потребляемых продуктов.