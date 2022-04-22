Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

Самый потребляемый в мире продукт оказался под угрозой дефицита

Вероника Полынина

Индонезия, крупнейший поставщик пальмового масла в мире, останавливает экспорт масла и сырья для него из-за внутреннего дефицита, сообщает «Интерфакс».

Самый потребляемый в мире продукт оказался под угрозой дефицита
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что запрет вводится на неопределенное время с целью «обеспечить достаточное и доступное предложение пищевого растительного масла в стране».

За месяц цены на пальмовое масло в Индонезии выросли почти в два раза. На прошлой неделе в ряде крупных городов страны прошли масштабные уличные столкновения с участием студентов, протестующих из-за повышения стоимости продовольствия, в том числе масла.

Предыдущий запрет на экспорт пальмового масла из Индонезии был введен в конце января и снят в марте. Введение эмбарго привело к скачку цен на пальмовое масло до рекордных максимумов. Ситуацию также усугубил российско-украинский конфликт, который, по мнению экспертов, может ограничить предложение растительных масел на мировом рынке.

Запад обвинил Россию в «глобальных экономических потрясениях»

Президент торговой организации Solvent Extractors Association of India (SEA) Атул Чатурведи считает, что запрет на экспорт нанесет ущерб всему миру, потому что пальмовое масло является одним из самых потребляемых продуктов.

Экономика,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители