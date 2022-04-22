Самый потребляемый в мире продукт оказался под угрозой дефицита

Индонезия, крупнейший поставщик пальмового масла в мире, останавливает экспорт масла и сырья для него из-за внутреннего дефицита, сообщает «Интерфакс».

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Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что запрет вводится на неопределенное время с целью «обеспечить достаточное и доступное предложение пищевого растительного масла в стране».

За месяц цены на пальмовое масло в Индонезии выросли почти в два раза. На прошлой неделе в ряде крупных городов страны прошли масштабные уличные столкновения с участием студентов, протестующих из-за повышения стоимости продовольствия, в том числе масла.

Предыдущий запрет на экспорт пальмового масла из Индонезии был введен в конце января и снят в марте. Введение эмбарго привело к скачку цен на пальмовое масло до рекордных максимумов. Ситуацию также усугубил российско-украинский конфликт, который, по мнению экспертов, может ограничить предложение растительных масел на мировом рынке.