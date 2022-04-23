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21 минуту назад

В МВФ раскрыли, сколько Европа продержится без российского газа

Елена Прошина

Европа сможет обходиться без поставок российского газа не более шести месяцев. Затем европейская экономика ощутит серьезные негативные последствия от подобной меры. Об этом заявил глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В МВФ раскрыли, сколько Европа продержится без российского газа
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Европа сможет жить при полном отключении российского газа в течение шести месяцев. Но если отказ от энергоресурсов из РФ продлится до зимы или даже дольше, то это нанесет европейской экономике значительный ущерб, считает Каммер.

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Он указал, что для изменения возникшей ситуации потребуется целый комплекс мер. Например, можно заняться поиском альтернативного источника поставок, чем уже занимаются некоторые европейские страны, подчеркнул Каммер. Кроме того, европейские потребители могли бы снизить потребление энергоресурсов, чтобы «накопить» газ заранее и смягчить последствия возможного отключения.

Западные страны объявили серию новых санкций против России в связи с боевыми действиями на территории Украины. В Европе стали чаще звучать заявления о возможном отказе от поставок российского газа и снижении зависимости от энергоресурсов из РФ. Данный курс активно поддерживается США, которые просят альтернативных производителей нарастить свою добычу.

Экономика,Международный валютный фонд,
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