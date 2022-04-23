В МВФ раскрыли, сколько Европа продержится без российского газа

Европа сможет обходиться без поставок российского газа не более шести месяцев. Затем европейская экономика ощутит серьезные негативные последствия от подобной меры. Об этом заявил глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

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По его словам, Европа сможет жить при полном отключении российского газа в течение шести месяцев. Но если отказ от энергоресурсов из РФ продлится до зимы или даже дольше, то это нанесет европейской экономике значительный ущерб, считает Каммер.

Он указал, что для изменения возникшей ситуации потребуется целый комплекс мер. Например, можно заняться поиском альтернативного источника поставок, чем уже занимаются некоторые европейские страны, подчеркнул Каммер. Кроме того, европейские потребители могли бы снизить потребление энергоресурсов, чтобы «накопить» газ заранее и смягчить последствия возможного отключения.