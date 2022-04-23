Эксперты предсказали резкое падение спроса на нефть

Военный конфликт между Россией и Украиной, жесткие ограничительные меры против распространения COVID-19 в Китае и резкий скачок цен на сырье могут спровоцировать значительное сокращение спроса на нефть во всем мире. Об этом сообщили аналитики консалтинговой фирмы Rystad Energy, пишет ТАСС.
Эксперты предположили, что сокращение спроса на нефть составит 1,4 млн баррелей в сутки. Отмечается, что данный показатель упадет ниже уровня, который установился во время пандемии COVID-19, и его возвращение к прежним позициям случится не раньше 2023 года. При этом новые ограничительные меры против распространения COVID-19 и геополитические трудности могут обернуться сокращением темпов роста ВВП, что впоследствии приведет к дальнейшему падению спроса, сообщил заместитель руководителя аналитического департамента Rystad Energy Клаудио Галимберти.
Он подчеркнул, что мировая экономика всеми силами пытается остановить быстрый рост инфляции, а также справиться с последствиями новых карантинных ограничений в Китае и сбоями в работе цепочек поставок, однако все эти факторы окажут значительное влияние на спрос на нефть.
Галимберти добавил, что непрекращающиеся боевые действия на территории Украины и антироссийские санкции сохраняют цены на нефть на высоком уровне. Это снижает спрос на энергоноситель и приводит к общему замедлению экономического роста, отметил он.