Эксперты предсказали резкое падение спроса на нефть

Военный конфликт между Россией и Украиной, жесткие ограничительные меры против распространения COVID-19 в Китае и резкий скачок цен на сырье могут спровоцировать значительное сокращение спроса на нефть во всем мире. Об этом сообщили аналитики консалтинговой фирмы Rystad Energy, пишет ТАСС.

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Эксперты предположили, что сокращение спроса на нефть составит 1,4 млн баррелей в сутки. Отмечается, что данный показатель упадет ниже уровня, который установился во время пандемии COVID-19, и его возвращение к прежним позициям случится не раньше 2023 года. При этом новые ограничительные меры против распространения COVID-19 и геополитические трудности могут обернуться сокращением темпов роста ВВП, что впоследствии приведет к дальнейшему падению спроса, сообщил заместитель руководителя аналитического департамента Rystad Energy Клаудио Галимберти.

Он подчеркнул, что мировая экономика всеми силами пытается остановить быстрый рост инфляции, а также справиться с последствиями новых карантинных ограничений в Китае и сбоями в работе цепочек поставок, однако все эти факторы окажут значительное влияние на спрос на нефть.