Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
2 часа назад

Спрос на доставку продуктов в России упал до минимума в апреле – СМИ

Москва24

Онлайн-продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG) в России в натуральном выражении выросли на 10% за неделю, с 4 по 10 апреля. Таким образом, такой прирост стал минимальным за всю историю наблюдений с 2017 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на данные NielsenIQ.

Спрос на доставку продуктов в России упал до минимума в апреле
Фото: ТАССТАСС

Как пояснили в компании, например, с 21 по 28 февраля онлайн-продажи FMCG росли на 38% год к году. В марте же недельные темпы достигали 58%.

В свою очередь, в "Сбермаркете" отметили, что в марте спрос был сравним с предновогодним ажиотажем. По словам директора по ассортименту и ценообразованию компании Елены Пудичевой, в последующие три недели количество заказов и средний чек у "Утконоса" снизились примерно на 20%.

По ее словам, повышенный спрос был на бытовую химию, предметы гигиены, товары для детей и животных. Также в "Азбуке вкуса" заявили, что с начала кризиса количество позиций в чеке при онлайн-заказе снизилось на 10–12%.

Тем не менее, средний чек вырос на 4,9% год к году из-за ускорившейся инфляции. Кроме того, в Ozon заявили о росте вдвое продаж продуктов в натуральном выражении в апреле относительно аналогичного периода 2021 года.

Ранее сообщалось, что спрос на товары для сада и огорода в последнее время утроился. Об этом говорят ретейлеры. Больше всего весной покупают семена, саженцы и рассаду, оборудование для полива и предметы для ландшафтного декора. Более чем в шесть раз выросли продажи лопат, также активно приобретают бензопилы, грабли и садовые тримеры.

Экономика,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители