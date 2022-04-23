Спрос на доставку продуктов в России упал до минимума в апреле

Онлайн-продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG) в России в натуральном выражении выросли на 10% за неделю, с 4 по 10 апреля. Таким образом, такой прирост стал минимальным за всю историю наблюдений с 2017 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на данные NielsenIQ.

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Как пояснили в компании, например, с 21 по 28 февраля онлайн-продажи FMCG росли на 38% год к году. В марте же недельные темпы достигали 58%.

В свою очередь, в "Сбермаркете" отметили, что в марте спрос был сравним с предновогодним ажиотажем. По словам директора по ассортименту и ценообразованию компании Елены Пудичевой, в последующие три недели количество заказов и средний чек у "Утконоса" снизились примерно на 20%.

По ее словам, повышенный спрос был на бытовую химию, предметы гигиены, товары для детей и животных. Также в "Азбуке вкуса" заявили, что с начала кризиса количество позиций в чеке при онлайн-заказе снизилось на 10–12%.

Тем не менее, средний чек вырос на 4,9% год к году из-за ускорившейся инфляции. Кроме того, в Ozon заявили о росте вдвое продаж продуктов в натуральном выражении в апреле относительно аналогичного периода 2021 года.