Малайзия допустила возможность поставок электроники в Россию

Посол Малайзии в Москве Бала Чандран заявил, что власти страны рассмотрят любой запрос со стороны России, касающийся поставок полупроводников и электроники. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Чандран отметил, что в настоящее время он не осведомлен о каких-либо переговорах на правительственном уровне.

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Посол добавил, что малазийская экономика очень открытая. Он также назвал Малайзию торговым государством.

«Поэтому, конечно, наш бизнес-сектор будет реагировать на спрос и предложение продукции на мировой рынок, включая полупроводники, электронику и электронные устройства», —сказал он.

Остановка поставок от ASUS и LG Electronics

В марте тайваньская компания ASUS, которая занимается производством электроники и компьютерной техники, сообщила о приостановке поставок в Россию из-за проблем с логистикой, которые возникли в результате введенных против Москвы санкций.

По словам представители компании, ограничительные меры привели к серьезным проблемам по всей цепочке поставок, затрагивающих как логистику, так и банковские услуги, в результате чего импорт электроники практически остановился.

В ASUS отметили, что они оказывают помощь всем сотрудникам компании и их семьям, оказавшимся в условиях гуманитарного кризиса на Украине, — будет выделено около одного миллиона долларов в фонд помощи пострадавшим.

Производитель бытовой электроники LG Electronics также сообщил, что приостановил все поставки в Россию.

В сообщении компании указывается, что производитель «глубоко обеспокоен здоровьем и безопасностью всех людей» и LG по-прежнему привержена «поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи». При этом, о какой ситуации идет речь, в компании не уточнили.

Запасы электроники в России

Эксперты считают, что запасов импортной электроники и бытовой техники на складах и на полках российских магазинов хватит до конца лета при условии, что в страну довезут партии гаджетов, которые были заказаны еще зимой, но застряли в Европе.

По мнению экспертов, отдельные категории техники и электроники будет сложно заместить другими брендами за короткий срок. Так, например, премиальные модели бытовой техники, флагманские смартфоны и умные часы.

Также в конце марта сообщалось, что запасов продукции Apple, Samsung и других ограничивших поставки брендов хватит на два-три месяца. При этом в крупных сетях фиксируется нехватка некоторых моделей смартфонов Apple, в частности, iPhone 11 и 12.

В настоящее время ретейлеры наблюдают проблемы с поставками техники и электроники большинства производителей, включая китайских. Это связано с логистическими трудностями вследствие отказа многих транспортных компаний от работы в России.

Прогнозы

По данным экспертов, избежать дефицита компьютеров во второй половине года удастся, если в России заработает механизм параллельного импорта. В таком случае партии товаров смогут поступать из Турции, Казахстана и Узбекистана.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что механизмы завоза техники в Россию, в том числе через третьи страны, могут быть наработаны к июню. По его словам, получаемая в рамках параллельного импорта электроника будет мало отличаться от той, которая ввозилась с согласия производителей.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников в свою очередь заявил, что позитивным моментом введения параллельного импорта для пользователей может стать снижение цен.

Digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева также заявила, что после сильного рывка цен на рынке электроники происходит очевидный откат и стабилизация.

По ее словам, в дальнейшем повышение цен и дефицит не ожидаются, поскольку рынок частично уже перестроил логистику и продолжает двигаться в этом направлении. Эксперт подчеркнула, что российский рынок не останется без необходимой техники и электроники.

Параллельный импорт

Власти России разрешили ввоз продукции ряда брендов, ушедших из страны, без их разрешения. Минпромторг составил список товаров, для которых будет открыт параллельный импорт, в него вошли около 200 наименований брендов, которые покинули Россию на фоне западных санкций.

В частности, Минпромторг разрешил параллельный импорт телефонов, часов и наушников Apple, гаджетов и электроники Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а также принтеров, сканеров Huawei и Lenovo.