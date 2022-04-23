Несколько вариантов: Запад решает, как ударить по российской нефтянке

Евросоюз в связке с США разрабатывает шестой пакет санкций против России из-за ее военной спецоперации на Украине. Ожидается, что документ будет представлен членам ЕС в начале следующей недели. Согласно сообщениям СМИ, новые ограничения могут коснуться импорта российской нефти и банковского сектора.

Фото: Patrick Pleul/dpa/Getty Images Patrick Pleul/dpa/Getty Images

Шестой пакет санкций

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«Новый пакет должен включать некоторую форму запрета на импорт российской нефти, а также может быть нацелен на большее количество российских банков, исключая их из международной платежной системы SWIFT», — сообщает газета Politico со ссылкой на четырех неназванных дипломатов.

В статье отмечается, что из-за затянувшейся эскалации на Украине лидерам ЕС все чаще предъявляют требования перекрыть «жизненно важный поток доходов Кремля», складывающийся из «прибыльного энергетического сектора России, особенно от экспорта нефти и газа».

В предыдущих пяти санкционных пакетах Евросоюз в том числе запретил импорт угля из РФ и отключил ряд российских банков от SWIFT, чтобы усилить экономическое давление на Москву.

«Но по мере того, как появляются доказательства зверств, якобы совершенных российскими войсками на Украине, западные правительства усилили военную поддержку Киева и решили ужесточить санкции против президента Владимира Путина и его режима», — говорится в статье.

Россия «выдержала» санкции

Bloomberg сообщает, что страны – члены ЕС пока «не пришли к консенсусу по шестому пакету санкций». Источники издания рассказали, что Евросоюз обсуждает будущие ограничения с США.

«Обсуждаемые варианты включают запрет, предельную цену и механизм оплаты для удержания доходов, которые Россия получила с начала войны на Украине», — говорится в статье.

По словам одного из источников, цель переговоров — «выяснить, как ударить по президенту России Владимиру Путину настолько сильно, насколько это возможно». При этом страны опасаются, что прямой запрет ЕС на поставки российской нефти может привести к резкому росту цен на нее, что, наоборот, даст Кремлю больше доходов. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что «полное эмбарго может сильно ударить по европейской экономике, не оказав ожидаемого влияния на Россию».

«Любое решение о том, какие меры в конечном итоге принять, будет за государствами – членами ЕС», — подчеркивают авторы материала.

Bloomberg также отмечает, что Россия «до сих пор выдерживала радикальные санкции», введенные США, их европейскими союзниками и другими демократическими странами, при этом «рубль восстановил большую часть своей стоимости, утраченной» после начала военной спецоперации на Украине. Международный валютный фонд на этой неделе спрогнозировал сокращение ВВП России лишь на 8,5% в 2022 году.

«В настоящее время ЕС работает над своим шестым пакетом санкций, а также рассматривает другие потенциальные меры, которые могут ударить по российской нефтяной отрасли, например, ограничения на некоторые нефтепродукты и налогообложение импорта. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в пятницу испанским СМИ, что ни одно из предложений еще не получило полной поддержки всех стран – членов ЕС», — написано в статье.

Авторы пояснили, что для принятия новых санкций ЕС против РФ требуется единогласие, но ряд стран, включая Германию и Венгрию, «сопротивляются полному запрету российской нефти и газа».

Один из источников Bloomberg рассказал, что «достичь консенсуса в отношении ограниченного запрета на сырую нефть будет проще, чем ограничить импорт дизельного топлива и других продуктов». Пока ЕС продолжает платить России около «миллиарда евро в день за энергоносители, в то время как США запретили импорт нефти из РФ в прошлом месяце».

В статье также говорится, что США и Эстония предлагают удерживать и замораживать часть доходов России от импорта энергоносителей на специальном счете до тех пор, пока Кремль «не выведет свои войска с Украины».

Обратная сторона санкций

Журналисты Bloomberg отметили, что экспорт российской нефти в Европу осуществляется как в виде сырой нефти, которая перерабатывается на европейских заводах для производства топлива, так и в виде готовых продуктов, наиболее важным из которых является дизельное топливо. А «поскольку нефтеперерабатывающие заводы в восточной Германии, Польше, Словакии, Венгрии, Чехии связаны с крупной системой трубопроводов, по которым идет нефть из России, перекрытие поставок сырой нефти для некоторых стран будет чрезвычайно сложным».

«Польша уже предприняла шаги, чтобы отказаться от российской нефти, подписав в январе крупную сделку о поставках с Саудовской Аравией. Но резкое прекращение поставок российской нефти может стать особенно проблематичным в значительной части Германии», — сообщает издание.