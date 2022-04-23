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1 час назад

Словакия намерена заплатить России в мае за газ в евро

ТАССиещё 2

Словакия, 85-87% потребностей которой в природном газе обеспечивают поставки из России, заплатит за них во второй половине мая в евро. Об этом заявил в субботу премьер-министр республики Эдуард Хегер.

Словакия намерена заплатить России в мае за газ в евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы заплатим [РФ во второй половине] мая за газ в евро. Таков наш план", - цитирует премьера информационное агентство TASR.

Он заверил, что в случае прекращения поставок газа из России его запасов в Словакии для бытовых потребителей хватит до апреля 2023 года.

Хегер также признал, что немедленное прекращение импорта российского газа обернется "серьезной проблемой" для стран Евросоюза.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты поставок российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который уже будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров.

Экономика,Эдуард Хегер,Владимир Путин,Газпромбанк,ЕС,
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