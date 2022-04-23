Словакия намерена заплатить России в мае за газ в евро

Словакия, 85-87% потребностей которой в природном газе обеспечивают поставки из России, заплатит за них во второй половине мая в евро. Об этом заявил в субботу премьер-министр республики Эдуард Хегер.

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"Мы заплатим [РФ во второй половине] мая за газ в евро. Таков наш план", - цитирует премьера информационное агентство TASR.

Он заверил, что в случае прекращения поставок газа из России его запасов в Словакии для бытовых потребителей хватит до апреля 2023 года.

Хегер также признал, что немедленное прекращение импорта российского газа обернется "серьезной проблемой" для стран Евросоюза.