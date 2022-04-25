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59 минут назад

Две страны начали платить за российский газ в рублях

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Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что две страны начали платить за российский газ в рублях. Его слова передает РИА Новости.

Две страны начали платить за российский газ в рублях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гончар рассказал, что РФ перешла на расчеты в нацвалюте с Азербайджаном и Арменией. Эта мера позволяет снизить риски от действий Запада. «По имеющимся экспертным оценкам, около 30 процентов всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. Сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам и быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям», — пояснил он.

Что касается Армении, то Ереван уже начал платить за газ рублями. Также «активно ведется поиск новых ниш взаимодействия» со страной, добавил Гончар. Он напомнил, что эти вопросы обсуждались министром экономики Армении Ваганом Керобяном с руководством Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и Минцифры России 11-12 апреля в Москве. Дипломат отметил, что переговоры продолжились и на высшем уровне — с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Германия отказалась платить за газ в рублях

Ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) направила странам — членам Евросоюза письмо, в котором оценивается новая система оплаты за российский газ в рублях. В ЕК пока что не могут точно сказать, как можно будет расплачиваться за газ рублями, не нарушая при этом введенных против Москвы санкций.

Экономика,Ваган Керобян,Денис Гончар,Михаил Мишустин,Владимир Путин,МИД России,Минэкономразвития,Еврокомиссия,Минпромторг,ЕС,
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