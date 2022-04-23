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38 минут назад

В Евросоюзе задумали возобновить торговые переговоры с Индией

Lenta.ru

Европейский союз (ЕС) намерен вернуться к торговым переговорам с Индией, приостановленным в 2013 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В ЕC задумали возобновить торговые переговоры с Индией
Фото: ReutersReuters

Евросоюз задумал возобновить торговый диалог с Индией для ослабления ее связи с Россией, объяснили собственные источники агентства.

«ЕС планирует возобновить торговые переговоры с Индией с целью предоставления южноазиатской стране <...> возможности для диверсификации, отойдя от [зависимости от] России», — отмечается в публикации.

Кроме того, Евросоюз планирует основать Совет по технологиям, к участию в котором пригласит Индию. Эту структуру хотят сформировать, чтобы осуществлять общую координацию по защите данных пользователей, регулирование социальных сетей и развивать цифровизацию.

Ранее Индию призвали отказаться от дружбы с Россией. С таким мнением выступил обозреватель The Telegraph Джереми Уорнер, который полагает, что Индии следует присоединиться к западному блоку стран.

Экономика,ЕС,
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