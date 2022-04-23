В ЕC задумали возобновить торговые переговоры с Индией

Европейский союз (ЕС) намерен вернуться к торговым переговорам с Индией, приостановленным в 2013 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Фото: Reuters Reuters

Евросоюз задумал возобновить торговый диалог с Индией для ослабления ее связи с Россией, объяснили собственные источники агентства.

«ЕС планирует возобновить торговые переговоры с Индией с целью предоставления южноазиатской стране <...> возможности для диверсификации, отойдя от [зависимости от] России», — отмечается в публикации.

Кроме того, Евросоюз планирует основать Совет по технологиям, к участию в котором пригласит Индию. Эту структуру хотят сформировать, чтобы осуществлять общую координацию по защите данных пользователей, регулирование социальных сетей и развивать цифровизацию.