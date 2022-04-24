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2 часа назад

В России возобновили продажи электроники в рассрочку

Lenta.ru

Российские магазины электроники снова стали продавать электронику в рассрочку. Этим инструментов также начали пользоваться и сотовые операторы, сообщили «Известия».

В России возобновили продажи электроники в рассрочку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ряд магазинов в России возобновили продажи электроники в рассрочку, среди них «М.Видео», «Эльдорадо» и re:Store. Они вернулись к этой мере, чтобы стимулировать спрос после его падения в марте и покупательского бума в конце февраля.

С 19 апреля «М.Видео-Эльдорадо» сообщило о возобновлении рассрочки без первого взноса и переплат на шесть и 12 месяцев. С ее помощью россияне могут купить более 1000 моделей товаров, остальные включены в программу «10-10-10», которая содержит кредитное предложение с предварительной оплатой в 10 процентов от цены продукта.

При покупке техники Apple в рассрочку в сети «М.Видео-Эльдорадо» следует приобрести услуги или аксессуары на сумму в 10 процентов от цены гаджета. В re:Store существует возможность рассрочки на шесть месяцев для покупки техники Apple

«Для стимуляции продаж мы используем различные виды промоакций, в том числе и финансовые предложения, которые ограничены во времени», — заявила пресс-секретарь re:Store Людмила Семушина.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, что магазины возобновили продажи электроники в рассрочку благодаря стабилизации курса рубля. Спрос на технику падает, поэтому компании стимулируют его, используя рассрочки и кредиты. Без продаж магазины не смогут обеспечить зарплату своим сотрудникам, а также оплатить аренду помещения, добавил аналитик.

В конце марта сообщалось, что в России некоторые магазины прекратили продажи электроники в кредит и рассрочку. Компании отказались от этой услуги из-за повышения ключевой ставки и волатильности курсов валют.

Экономика,Людмила Семушина,Эльдар Муртазин,М.Видео,Apple,
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