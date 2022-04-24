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1 час назад

Аналитик объяснил скорое прекращение укрепления рубля

Lenta.ruиещё 2

Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич объяснил агентству «Прайм», что сильному укреплению российской валюты, которое наблюдалось в последнее время, способствовал рост предложения иностранной валюты на рынке.

Аналитик объяснил скорое прекращение укрепления рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, экспортеры в рамках подготовки к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 апреля, предъявляли дополнительный спрос на рублевую ликвидность, которая пойдет на выплату налогов, в частности НДПИ.

Аналитик отметил, что, учитывая слабый спрос на валюту, вызванный снижением импорта из-за разрыва цепочек поставок.

«Повышенное предложение привело к существенному снижению доллара и евро по отношению к рублю», — сказал Зварич.

При этом уже на следующей неделе основные мировые валюты, доллар и евро, могут перейти к восстановлению. По мнению эксперта, это будем способствовать тому, что будет снижение поддержки рубля со стороны экспортеров в виду прохождения пика налоговых выплат и смягчения валютного регулирования.

Ранее старший аналитик ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Роман Блинов объяснил россиянам опасность бесконечного укрепления рубля. Как считает Блинов, слишком заигрываться с ценообразованием не стоит, даже принимая во внимание успешный опыт Банка России в этом вопросе. Допускается, что в определенный момент это возымеет обратный эффект.

Экономика,Роман Блинов,Богдан Зварич,Банк России,Русс-Инвест,
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