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37 минут назад

В России ожидается снижение цен на автомобили

Свободная прессаиещё 2

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал снижение цен на автомобили. По его мнению, падение цен произойдет в ближайшие сроки.

Россиянам анонсировали снижение цен на автомобили
Фото: ТАССТАСС

Беляев отметил, что, в связи с укреплением рубля, дальнейшее подорожание машин маловероятно.

«Я думаю, что сейчас начнется постепенное удешевление предлагаемых на рынке автомобилей. Но все это будет происходить очень постепенно, осторожно, последовательно, методом прощупывания ситуации. И очень неравномерно по различному модельному ряду», — цитирует «Москва 24» эксперта.

Эксперт считает, что сильнее всего упадут в цене автомобили среднего класса. Бюджетный сегмент вряд ли ожидает серьезное удешевление.

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Цены вряд ли могут вернуться на уровень начала февраля 2022 года, считает Беляев.

«Назад цены отступают очень осторожно и неохотно. И практически никогда не отступают на те позиции, с которых началось подорожание», — заключил он.

Ранее "СП" писала, что эксперты рассказали о судьбе рынка автозапчастей в России.

Экономика,Михаил Беляев,
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