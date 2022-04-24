Россиянам анонсировали снижение цен на автомобили

«Я думаю, что сейчас начнется постепенное удешевление предлагаемых на рынке автомобилей. Но все это будет происходить очень постепенно, осторожно, последовательно, методом прощупывания ситуации. И очень неравномерно по различному модельному ряду», — цитирует «Москва 24» эксперта.