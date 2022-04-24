Россиянам анонсировали снижение цен на автомобили

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал снижение цен на автомобили. По его мнению, падение цен произойдет в ближайшие сроки.
Беляев отметил, что, в связи с укреплением рубля, дальнейшее подорожание машин маловероятно.
«Я думаю, что сейчас начнется постепенное удешевление предлагаемых на рынке автомобилей. Но все это будет происходить очень постепенно, осторожно, последовательно, методом прощупывания ситуации. И очень неравномерно по различному модельному ряду», — цитирует «Москва 24» эксперта.
Эксперт считает, что сильнее всего упадут в цене автомобили среднего класса. Бюджетный сегмент вряд ли ожидает серьезное удешевление.
Цены вряд ли могут вернуться на уровень начала февраля 2022 года, считает Беляев.
«Назад цены отступают очень осторожно и неохотно. И практически никогда не отступают на те позиции, с которых началось подорожание», — заключил он.
Ранее "СП" писала, что эксперты рассказали о судьбе рынка автозапчастей в России.